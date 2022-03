Kis-Benedek József: most Odessza az oroszok legfontosabb célpontja

"Alapvetően déli irányból kezdtek támadni, most nagyon fontos cél, hogy elfoglalják Mariupol városát, az odavezető utak mellett a kisebb településeket, és meg akarják támadni Odesszát is, ahol előkészítő műveleteket fognak végrehajtani. Sajnos a humanitárius folyosók, amiben megállapodtak, nem működnek" – foglalta össze a jelenlegi háborús helyzetet Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő.

Kijevhez nemcsak északról, főként fehérorosz területekről közelítenek, hanem már három irányból, ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára szerint most elképzelhető az is, hogy nagy támadást még nem indítanak, ugyanakkor a főváros külső kerületeiben már folynak a harcok és a belvárosban is lehet találni felderítőket, akik előkészítik a majdani támadást.

Odessza az egyik legnagyobb ukrán kikötőváros, ott állomásozik az ukrán haditengerészet: ez nagyon fontos célpont az oroszok számára, Kijevet meg akarják fosztani a tengeri kijárattól a szakértő szerint, így itt komoly pusztításra kell számítani. A kikötőváros uralása utánpótlást biztosíthat az orosz hadsereg számára.

Kiemelt feladat lesz, hogy megtámadják, illetve elfoglalják Odessza városát" – fogalmazott a nemzetbiztonsági szakértő. Mindeközben az orosz erők a Kijev körüli településeket foglalják el, a főváros megtámadásának előkészítéseként. A város elfoglalására a szakértő szerint a képességek megvannak, de a tárgyalások és a nemzetközi közösség közvetítési kísérletei, valamint a logisztika beleszólhatnak ennek megvalósulásába.

