Megrekedt az oroszok hadoszlopa Kijevtől 30 kilométerre

"A Kijev felé nyomuló, nagy orosz hadoszlop fő része még mindig több mint 30 kilométerre van a város központjától, mivel a kitartó ukrán ellenállás mellett meghibásodások és torlódások késleltetik" - közölte a brit védelmi minisztérium hírszerzéssi forrásokra támaszkodva.

"Az oszlop több mint három nap alatt alig észlelhető előrelépést tett" - írja a Reuters. "A heves orosz ágyúzás ellenére Harkiv, Csernyihiv és Mariupol városok továbbra is ukrán kézben vannak. Az orosz erők behatoltak Herszon városába, de a katonai helyzet továbbra is tisztázatlan".

Továbbra is nehéz a helyzet a dél-ukrajnai Mariupol városában – mondta csütörtökön az Ukrán Nemzeti Gárda szóvivője a CNN-nek, hangsúlyozva azonban, hogy a hadsereg „nem fogja feladni a várost”. „Az Ukrán Nemzeti Gárda katonái a fegyveres erőkkel együtt továbbra is védik a várost” – jelentette ki.

A továbbra is Kijevben tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukránok tartják állásaikat.

- mondta. Emlékeztetett: az ukránok túlélték a világháborúkat, a holodomort (a Sztálin által mesterségesen előidézett éhínséget), a szovjet terrort, a holokausztot, a csernobili balesetet és a Krím félsziget orosz annektálását, illetve a kelet-ukrajnai szakadárok Moszkva általi támogatását.

"Nem mi vagyunk a legnagyobb ország. (.) Nincsenek atomfegyvereink, nem látjuk el olajjal és gázzal a nemzetközi piacokat" - mondta. "De itt a népünk és az országunk. Ezért harcolunk" - tette hozzá. Kijevben csütörtökön is folytatták az útakadályok és barrikádok emelését, többek között a Függetlenség emlékműnél és a környékén. (Aytac Unal/Anadolu Agency via Getty Images)

Az orosz invázió ma második hetébe lépett, de az orosz előrenyomulás eléggé lelassult. A fő támadóerő megrekedt egy Kijevtől északra fekvő autópályán, más előrenyomulások pedig megálltak a bombázott városok peremén. Ukrán és orosz katonák százai haltak meg, miközben egymillió főre emelkedett az országot elhagyók száma.

A Kijevtől 60 km-re északnyugatra fekvő Borodiankában, ahol

a helyiek visszavertek egy orosz támadást,

a megsemmisült orosz páncélosok kiégett roncsai hevernek szétszóródva az országúton, rommá lőtt épületekkel körülvéve. Az egyik égő lakóház lángjai bevilágították a hajnali eget.

"Lőni kezdtek a harckocsijukból a posta előtti park felé. Aztán azok a szemetek beindították a harckocsit, és elkezdtek lövöldözni a szupermarketbe, amely már leégett. Újra lángra kapott. Egy idős férfi kirohant, és felgyújtotta a tankjukat" - mesélte a Reutersnek egy férfi, aki szemtanúja volt annak, ahogyan a civilek sikeresen állnak ellen az orosz akciónak. A Maxar Technologies által 2022. március 3-án közreadott műholdfelvétel rommá vált katonai járművekről és lakóházakról a Kijev közelében lévő Bucsa településen 2022. február 28-án. MTI/AP/Maxar Technologies

A napokkal ezelőtti támadás után készült videó a helyszínről:

Wow that Russian VDV column in Bucha was destroyed apparently by artillery or MLRS fire, including BTR-82A, BMD-2, R-419MA1, BTR-D, and other vehicles. https://t.co/nMNe9ZrIf9 pic.twitter.com/PtOIzuZW5L — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022