Fotókon az ukrán főváros felé tartó irdatlan orosz harci konvoj

Ahogyan arról az Infostart is többször beszámolt, több napja egy gigantikus orosz katonai konvoj indult Kijev felé, de ez aztán az ukrán fővárostól mintegy 30 kilométernyire megállt.

A menetoszlopot a Maxar műholdakkal foglalkozó vállalat képei alapján úgy 60 kilométer hosszúra taksálják. Több ezer járműből áll.

One of the new satellite images from Maxar showing the Russian military convoy that’s reached the outskirts of Kyiv, longer than previously measured & now believed to be 40+ miles long. Maxar says it’s made up of armored vehicles, tanks, towed artillery and other vehicles. pic.twitter.com/0iOg3IqPWA — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 1, 2022