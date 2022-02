Ungvári beszámoló: Kárpátalja még nem indult el, inkább reménykedik

Változatlan a helyzet a csütörtöki állapotokhoz képest Ungváron, ahol továbbra sem történtek légicsapások, illetve rakétatámadások – mondta érdeklődésünkre a Kárpátalján élő Balla Kolos, hozzátéve: kijárási tilalom nincs érvényben, de este kilenc után ajánlott otthon maradni, tehát a megszokottnál kihaltabb a város, de nyugalom van.

Ami az ellátásokat illeti, a benzinkutak üzemelnek, bár egyes töltőállomásokon 20 literre korlátozták a tankolást. Csütörtök estére a boltok zsúfoltsága is megszűnt, áruból pedig nincs hiány. Az iskolai oktatás online formában működik, igaz, ez jellemzően eddig is így volt a koronavírus-járvány miatt, ugyanakkor az óvodákat bezárták Kárpátalján – tette hozzá Balla Kolos. Egyes szolgáltatások, például az edzőtermek bezártak, ahogyan bizonyos éttermek, kávézók is. „Nagyon vegyes a kép, valami működik ugyanúgy mint mindig, valami nem” – fogalmazott.

Az informatikus szakember meglepőnek nevezte, hogy az országos internet- és mobilhálózat egyelőre sértetlen, tehát valószínűleg ezeket közvetlenül az orosz erők nem támadták. Ha volt is kiesés, az azért lehetett, mert véletlenül eltaláltak valamit – vélekedett. Hozzátette azt is, hogy munkájából adódóan hozzáfér Kijevben található szerverekhez, ezek pedig továbbra is működnek.

Közhangulat

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön késő este elrendelte az általános mozgósítást Ukrajnában, aminek értelmében a 18 és 60 év közötti ukrán férfiak nem hagyhatják el az országot, amíg hadiállapot van az Ukrajnában. Balla Kolos ezzel kapcsolatban azt mondta, továbbra is azok próbálnak kimenni az országból, akik valamilyen formában hadkötelesek lennének. Megjegyezte azokat, akik kettős állampolgárok, és magyar útlevéllel érkeztek korábban Ukrajnába, kiengedik. Az ungvári férfi szerint

általánosságban nem lehet azt mondani, hogy sokan menekülnének Kárpátaljáról, valószínűleg azért is, mert ott egyelőre nem történt semmi.

Hozzátette: a közösségi médiában látni olyan bejegyezéseket, melyek szerint olyanok is szeretnének határt átlépni, akiknek például semmilyen útlevelük sincs, de az ő helyzetük egyelőre nem megoldható, mert az ukránok őket nem fogják kiengedni, hiába is fogadná be őket mondjuk Magyarország. Tehát sokan feltehetően azért sem fogják az ország elhagyását választani, mert az egyelőre elég „macerás”.

Az ungvári férfi szerint a többség Kárpátalján úgy véli, hogy még mindig messze van az, hogy konkrétan náluk is sor kerüljön valamilyen hadi eseményre.

Nyitókép: MTI/AP/Mindaugas Kulbis