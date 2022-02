Szergej Lavrov a szeparatista "népköztársaságok" vezetőivel üzent - videóval

Lavov a találkozót követő sajtótájékoztatón visszakérdezett az őt faggató újságíróktól, hogy vajon hogyan fogadná Nagy-Britannia, hogyha Írországban betiltanák az angol, vagy Franciaország, ha Belgiumban betiltanák a francia nyelv használatát.

"Megerősítettük, hogy továbbra is támogatjuk a donyecki és a luhanszki népköztársaságot abban a törekvésében, hogy megerősítsék függetlenségüket, hogy biztosítsák jogaikat, mindenekelőtt azt a jogot, hogy a saját földjükön éljenek, és joguk legyen a Donyec-medence kulturális, nyelvi és egyéb hagyományaira, amelyek évszázadok alatt alakultak ki, és amelyeket az ukrán rezsim most megpróbál aláásni" - mondta.

Russia's FM Sergey Lavrov greets Minister of Foreign Affairs of the Lugansk People's Republics Vladislav Deynego and First Deputy Minister of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republics Sergey Peresada



Moscow