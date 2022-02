Befagyaszthatják az oltás ellen tüntető kanadai kamionosok bankszámláit

Vészhelyzeti törvény adta lehetőségekkel élhet a kanadai miniszterelnök: Justin Trudeau szerint az intézkedések időben korlátozottak, észszerűek és arányosak lesznek, a hadsereg bevetését pedig nem tervezi. A BBC cikke szerint a tüntetésekhez kapcsolható személyek bankszámláit ugyanakkor bírósági végzés nélkül befagyaszthatják.

Torontóban most is több száz kamionos tüntető tartózkodik. Vasárnap az Ambassador-hidat, amely a Kanada és az Egyesült Államok közti kereskedelem egyik kritikus útvonalára esik, egy heti állóháború után tudták szabaddá tenni a rendfenntartók a kamionosok által létrehozott blokád alól. Ez a kanadai-amerikai határ legfontosabb átkelőhelye, naponta 360 millió dollár értékű áruforgalmat enged át, ami az amerikai-kanadai áruforgalom 25 százalékát teszi ki. A kanadai rendőrség szombaton nagy erőkkel vonult ki a hídhoz, és elvontatta, illetve elszállította a torlaszt alkotó járműveket, valamint 20-30 tiltakozót őrizetbe vett.

Ottawa továbbra is blokád alatt van. Vasárnap már ellentüntetések is kezdődtek: a türelmüket veszített lakosok megpróbálták megakadályozni, hogy újabb gépjárművek csatlakozzanak a járványügyi szabályok ellen tiltakozók demonstrációjához, de ettől függetlenül az eredeti tüntetés még tartott hétfőn is, jelentős fennakadást okozva a főváros életében.

A kötelező oltással van bajuk

A tüntetések azért indultak, mert Kanada minden kamionost kötelezne a vakcina felvételére, ha nem akar hazatérve karanténba kerülni.

"Ez a döntés a kanadaiak biztonságáról, az emberek munkahelyeinek védelméről szól" – mondta Trudeau egy hétfői sajtótájékoztatón. Ugyanitt elmondta, a rendőrség az eddiginél több eszközt kap a tüntetők bebörtönzésére vagy megbírságolására, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmére. Hangsúlyozta az intézkedések ideiglenes voltát is.

A miniszterelnök kritikusai szerint Trudeau annak idején támogatásáról biztosította az indiai gazdákat, akik még 2021-ben zárták el egy évre az Újdelhi felé vezető főútvonalakat. "Kanada mindig ott lesz, hogy megvédje a békés tiltakozás jogát" – mondta akkor.

Közösségi platformokon rengeteg pénzt adtak össze a tüntetőknek

Kanadában három hete zajlanak a kamionos tüntetések: a részt vevők esetében nemcsak a bankszámlák fagyaszthatók be, hanem Chrystia Freeland miniszterelnök-helyettes tájékoztatása szerint

az érintettek gépjármű-biztosítását is felfüggeszthetik.

Az erőfeszítések részeként kiterjesztik Kanada terrorizmusfinanszírozási szabályait a kriptovalutákra és a crowdfunding-platformokra is. Minderről azt követően beszélt, hogy hackerek nyilvánosságra hozták: egy közösségi finanszírozással foglalkozó platformon kétmilliárd magyar forintnak megfelelő összeg gyűlt össze a kamionos tüntetők támogatására.

Az 1988-ban elfogadott vészhelyzeti törvény magas jogi korlátot ír elő: csak sürgős és kritikus helyzetben lehet alkalmazni, amely súlyosan veszélyezteti a kanadaiak életét, egészségét vagy biztonságát. A törvényes tiltakozások nem minősülnek annak, de David Lametti kanadai igazságügy-miniszter szerint a mostani tüntetések nem törvényesek. A Kanadai Polgárjogi Szövetség azonban nem ért ezzel egyet.

A kanadai rendőrség közlése szerint az útblokkoló akciókat részben az Egyesült Államokból finanszírozták.

A kisebbség hangja ez

Tamara Lich, az ottawai tüntetések vezetője elutasította Trudeau lépését, és arról beszélt: nem lehet őket megfélemlíteni, nem adják fel. A tüntetések Kanada számos területén zajlanak. A kanadai lakosságot egyre jobban zavarják a tüntetések, az összes nagy párt egyetért azzal, hogy véget kell vetni, ám Trudeau módszere nem feltétlenül élvezi mindenki támogatását.

A kanadai kormány adatai szerint az ország kamionosainak közel 90 százaléka be van oltva,

így a tüntetők erőteljesen a kisebbséget képviselik a CNN cikke szerint. A lakosságnak is 80 százaléka immunizált, a kanadaiak egy kisebbsége ugyanakkor támogatja a tüntetőket arra hivatkozva, hogy eljött az ideje a koronavírussal kapcsolatos korlátozások eltörlésének. Nagyon sok ember életét ugyanakkor felborították a tiltakozások: az ottawaiak például úgy érzik, fogságba estek saját városukban a tüntető kamionosok miatt.

Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Adrian Wyld