II. Erzsébet nem ilyen jubileumra vágyott

András herceg szexuális erőszak vádjával, királyi címétől megfosztva áll bíróság elé, Harry Amerikáig menekült és rasszizmussal vádolja a királyi családot: a február 6-án trónra lépésének 70. évfordulóját ünneplő II. Erzsébet szájíze keserű lehet a nagy napon, melyet ráadásul a közelmúltban elhunyt férje, Fülöp herceg nélkül ünnepel.

A királynő iránti szeretet garantálja, hogy amíg életben van, az ezeréves monarchia biztonságban van. Erzsébet azonban 95 éves, és azt, hogy halálát követen mi történik majd, megjósolni nagyon nehéz lenne a Reuters cikke szerint.

Erzsébet szerepe megingathatatlan

"A monarchia és a királynő a legtöbb ember számára egyet jelent. Amint véget ér a királynő uralkodása, minden esély megvan arra, hogy a közvélemény meg fog fordulni" – mondta a Reutersnek Graham Smith, a Republic nevű monarchiaellenes csoport vezetője.

Ahhoz, hogy királyságból köztársasággá alakulhasson az ország, parlamenti döntés is elégséges, de

ha Erzsébet halála valóban a monarchia végét is jelenti, szinte biztos, hogy a britek népszavazással döntenek a fordulatról.

Az ország egyébként egyetlen évtized erejéig volt már köztársaság. I. Károly 1649-es kivégzését követően. Ezt leszámítva 1066 óta királyság az államforma: ekkor hódította meg I. Vilmos Angliát.

A monarchia talapzatán nem most keletkeztek az első repedések. A kilencvenes években Erzsébet három gyermekének házassága is tönkrement, majd Diana hercegnő 1997-ben autóbalesetben életét vesztette. Új lendületet adtak azonban a királyi ház irányába áramló szimpátiának a királynő korábbi jubileumai, valamint Vilmos herceg 2011-es esküvője is.

A monarchia támogatói szerint Erzsébet stabilitást ad az országnak, és komoly turisztikai vonzerőt is jelent a királyi család. Az ellenzők ugyanakkor úgy vélik, az adófizetők pénzén élhetnek kiváltságos életet a királyi család tagjai anélkül, hogy ezért tennének bármit is, egyes családtagok viselkedése pedig kifejezett visszatetszést kelt a közvéleményben.

Botrány botrány hátán

A 61 éves András herceg, Erzsébet kedvenc gyermeke szexuális visszaélések vádjával kerül bíróság elé: megfosztották címeitől, már nem mecénás a királyi család tagjaként és az ő királyi fensége megnevezést sem használhatja.

"A monarchia számára ez a véget jelenti. Nem tölthetsz el ezer évet azzal, hogy mindenkinek azt mondod, különleges vagy, aztán valós időben, egy bírósági perben mindenki arra jön rá, hogy valójában nem vagy az" – írta Camilla Long rovatvezető a Sunday Times című napilapban.

Közben Harry, a család egyik kedvenc tagja, feleségével, Meghannel Los Angelesbe költözött és onnan vitt be néhány ütést a családnak. Károly az után került a figyelem középpontjába, hogy Michael Fawcett, aki évtizedek óta a jobbkeze és közeli bizalmasa, felmondott az örökös egyik legfontosabb jótékonysági szervezetének vezetői pozíciójából, mivel állítólag kitüntetéseket ajánlott fel adományokért cserébe. Fawcett nem kommentálta nyilvánosan a vádakat.

"Hogy ezek a botrányok önmagukban elégségesek-e ahhoz, hogy megfelelő számú ember gondolja úgy Nagy-Britanniában, hogy ne legyen többé monarchia, azt kétlem"

– mondta Penny Junor királyi életrajzíró. Egy decemberi felmérés szerint is a monarchia mellett teszi le voksát az emberek nagy része, 83 százaléknak pedig pozitív a véleménye Erzsébetről.

Változniuk kell és ezt tudják is

Barbados ugyanakkor tavaly függetlenedett az országtól, Károly egyre kevésbé népszerű és a 30 év alattiak egyre inkább szabadulnának a királyi családtól. Ehhez azonban több kell, mint néhány botrány a királyi család egyes tagjaival kapcsolatosan.

Nincs jele annak sem, hogy a kormányzó Konzervatív Párt támogatná a monarchia megszüntetését, míg a fő ellenzéki Munkáspárt részben azért szenvedett vereséget a 2019-es választásokon, mert korábbi vezetőjét nem találták elég hazafiasnak.

Boris Johnson tavaly, Fülöp herceg halála után megjegyezte, hogy Erzsébet férje 73 éven át segített feleségének irányítani a monarchiát, hogy az továbbra is vitathatatlanul létfontosságú intézmény maradjon nemzeti életünk egyensúlya és boldogsága szempontjából.

Maguk a királyi családtagok is tudatában vannak annak, hogy alkalmazkodniuk kell a változó világhoz.

Míg a politikusok a szavazóurnáknál szembesülnek a közvélemény akaratával, a királyi család számára az üzenet gyakran nehezebben olvasható,

– mondta egy 1997-es beszédében Erzsébet, aki uralkodása alatt soha nem adott interjút.

"Mindent megtettem, hogy helyesen értelmezzem a jeleket házasságom és királynői uralkodásom évei alatt. És mi, mint család, a jövőben is együtt fogunk erre törekedni" – fogalmazott akkor.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain