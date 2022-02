Nagy bejelentést tett II. Erzsébet királynő

Utódlásáról is említést tett a brit uralkodó a trónra lépésének 70. évfordulóján közzétett üzenetében. II. Erzsébet királynő most első ízben nyilvánosan kifejezte azt a kívánságát is, hogy elsőszülött fiának, Károly trónörökösnek a felesége, Kamilla cornwalli hercegnő Károly trónra lépése után felvehesse a királynői címet.

A brit monarchikus szokásjog alapján a mindenkori király feleségét a "Queen Consort", vagyis az uralkodó királynői rangú hitvese cím illeti meg, és ugyanúgy felségnek kell szólítani, mint a királyt.

Fordítva ez nem érvényes, vagyis a mindenkori királynő férje nem királyi, hanem hercegi rangban van, megszólítása királyi fenség. Így volt ez II. Erzsébet királynő néhai férje, a századik születésnapja előtt nem sokkal, tavaly áprilisban elhunyt Fülöp edinburghi herceg esetében is.

Kamillának, Károly walesi herceg második feleségének is kijár a királyi fenség cím, mióta 2005-ben összeházasodott a trónörökössel, azonban a házaspár annak idején úgy döntött, hogy Kamilla a cornwalli hercegnő rangját veszi fel.

A trónörökös felesége jogot formálhatna a walesi hercegnői rangra is, Kamilla azonban erről már az esküvő előtt lemondott, tekintettel Károly első feleségére, az 1997-ben tragikus autóbalesetben elhunyt Diana hercegnőre, aki viselte ezt a címet.

Arról, hogy Károly trónra lépése után Kamilla felvegye-e a királynői rangú hitves - "Queen consort" - címet, a hercegi pár esküvője óta folyamatos a vita a brit társadalomban és a sajtóban.

Kamilla a trónörökös ifjúkori kedvese volt, és bevallottan fenntartották intim kapcsolatukat egymással, miközben mindketten házasok voltak. A nem is nagyon titkolt románccal Diana, Károly első felesége is tisztában volt, és ezt a világszerte általános döbbenetet okozó, 1995-ben sugárzott BBC-interjúban világossá is tette. Akkori szavai - "kissé zsúfolt ez a házasság, mivel hárman vagyunk benne" - azóta szállóigévé váltak.

Diana halála után Kamilla addig sem túl nagy népszerűsége mélypontra zuhant: a britek a korabeli felmérések szerint hallani sem akartak arról, hogy Károly házasságtörő kedvese - akit Diana bizalmas körben általában csak úgy emlegetett, hogy "az a rottweiler" - majdan királynői rangban üljön férje mellett a trónon.

A közhangulat Kamilla iránt azonban jelentősen enyhült az elmúlt évtizedekben, és most már a britek többsége elismeréssel adózik a cornwalli hercegnő kitartó hűségének és a királyi család magas rangú tagjaként végzett jótékonysági tevékenységének.

Ugyanennek az elismerésének adott kifejezést II. Erzsébet királynő is. A 96. évében járó uralkodó a trónra lépése 70. évfordulójára kiadott üzenetében - kiemelve Kamilla hercegnő "hűséges szolgálatát" - úgy fogalmazott: őszinte kívánsága az, hogy "amikor eljön az idő", és fia, Károly herceg az Egyesült Királyság uralkodója lesz, Kamilla a Queen Consort, vagyis Károly királynői rangú hitvese címet viselhesse.

II. Erzsébet királynő hangot adott azon meggyőződésének is, hogy amikor fia lesz a király, népe ugyanúgy támogatja majd Károlyt és feleségét, ahogy őt is támogatta uralkodásának eddigi hét évtizede alatt.

A platinajubileumi üzenetben a királynő első ízben szólt ennyire konkrétan saját utódlásáról is,

megnevezve majdani királyként elsőszülött fiát, a 74. életévében járó Károly herceget.

II. Erzsébet királynő lett vasárnap az évezredes angol-brit monarchia első olyan uralkodója, aki 70 esztendőt töltött a trónon és így megélte platinajubileumát.

Az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját már 2015. szeptember 9-én megdöntötte. Ezt a rekordot addig a napig üknagymamája, az 1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória királynő tartotta 63 évvel, hét hónappal és három nappal.

II. Erzsébet édesapja, VI. György király 1952. február 6-án, 57 esztendősen elhunyt, és idősebbik leánya, az addigi Erzsébet hercegnő attól a naptól az Egyesült Királyság uralkodója.

Vasárnap kiadott platinajubileumi üzenetében a királynő közölte: az évforduló alkalmából megújítja 1947-ben, még hercegnőként tett fogadalmát, amelyben megígérte, hogy egész életét népei szolgálatának szenteli.

