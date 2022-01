Koronavírus: rohamrendőrök oszlattak fel egy népes nem engedélyezett tüntetést Amszterdamban – videók

Rohamrendőrök oszlattak fel Amszterdamban egy betiltott tüntetést, amelynek résztvevői a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozások ellen tiltakoztak.

Az ANP holland hírügynökség beszámolója szerint mintegy kétezren vettek részt a belvárosi Rijksmuseum előtt tartott tiltakozó akción. A múzeum előtti tér kiürítését Femke Halsema amszterdami polgármester rendelte el.

Wow! Thousands of protesters in Amsterdam demonstrate against Covid restrictions despite a ban on protests. pic.twitter.com/pQ95EbH7CQ — Election Wizard (@ElectionWiz) January 2, 2022

Sajtójelentések szerint a legtöbb tüntető eleget tett a rendőrség hangosbeszélőn közölt felszólításának és elhagyta térséget, ugyanakkor tovább vonultak a közeli Vondelparkhoz.

Több száz rohamrendőr volt bevetésen és készültségbe helyezték a vízágyúkat is, ugyanis korábban több tüntetést is tartottak a lezárások ellen, s a megmozdulások néhány helyen erőszakba torkolltak.

NOW - People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc — Disclose.tv (@disclosetv) January 2, 2022