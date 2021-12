Rég nem látott fejlemények a lengyel–fehérorosz határon

A közös határszakasz két pontján legfeljebb 30 fős migránscsoportok megközelítették ugyan a határvonalat, de visszavonultak a lengyel járőrök megjelenése után – olvasható a határőrség Twitter-oldalán.

Anna Michalska, a lengyel határőrség szóvivője mindazonáltal arról számolt be a PAP hírügynökségnek, hogy továbbra is fennáll a feszültség, a határon egy sor nyugtalanító incidens történt, például egy, fehérorosz biztonságiak által vezetett gépkocsiból levegőbe leadott lövések is eldördültek.

Az év eleje óta a lengyel-fehérorosz határon csaknem 40 ezer, sok esetben fehérorosz egyenruhások által is támogatott határsértési kísérletet regisztráltak.

A migrációs nyomás októberben érte el eddigi tetőfokát, amikor mintegy 17,5 ezer határáttörési kísérlet történt. December eleje óta több mint 1200 ilyen esetet regisztráltak, azonban az októberi, nagy létszámú migránscsoportok általi határostromoktól eltérően ezúttal csupán a határ mentén szétszóródott, kisebb csoportok próbálkozásairól volt szó.

