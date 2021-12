Keményen üzent Aljakszandr Lukasenka

Fehéroroszország kész leállítani az energiahordozók szállítását területén keresztül, ha Lengyelország végrehajtja a közös határ lezárására vonatkozó fenyegetéseit - jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, megismételve egy korábbi fenyegetését.

Az államfő a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: komolyan veszi Lengyelország és más országok fenyegetését, hogy "meg akarják fojtani" Fehéroroszországot.

Kifejtette: "A lengyelek úgy döntöttek, hogy lezárják a Fehéroroszországgal közös határukat. Rendben van, zárják le. Nem utazunk túl gyakran az Európai Unióba. Ma inkább Oroszország, Kína és a Kelet egyéb tájai érdekelnek bennünket. De ha lezárják a határt, akkor mi lesz azzal a forgalommal, amely (nyugati irányból) főként Oroszországba, Kínába megy rajtunk keresztül?" - kérdezte.

Mint mondta, az oroszok nem fognak Ukrajnán keresztül közlekedni, a Baltikumon keresztül sem, kizárólag Fehéroroszországon át vezet út Lengyelországba.

Hozzátette: mielőtt a lengyelek ilyen kijelentéseket tennének, jobban tennék, ha gondolkodnának.

"Zárják csak le a határt, és majd meglátják, hogy ki fog többet szenvedni ettől.

Aztán el lehet gondolkodni azon, hogy miképpen vásárolnak energiát Oroszországtól" - mondta.

Minszk és Varsó viszonya az utóbbi időben megromlott többek között a migrációs válság miatt, amelyben a felek egymást hibáztatják.

Lengyelország azt fontolgatja, hogy lezárja határát Fehéroroszországgal, amelynek területén keresztül orosz gáz áramlik Európába.

Szerdán Lengyelországban érvénybe lépett a belépési tilalom meghosszabbítása a fehérorosz határtérségben, az intézkedést a belügyminiszter rendelte el március 1-ig a migránsválság miatt. A sürgősségi eljárásban megszavazott jogszabály alapján kiadott miniszteri rendelet részben helyettesíti a határtérségre vonatkozó rendkívüli állapot intézkedéseit, amelyeket szeptember elején vezettek be. A rendkívüli állapot éppen kedden ért véget.

A belépési tilalom alól most is többféle kivétel van a nem a térségben élők számára is, például szükséges ügyintézés, munkavégzés esetén. Civilek számára viszont tilos a fegyverviselés a határsávban.

Nyitókép: MTI/AP/BelTA/Nyikolaj Petrov