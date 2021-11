A WHO szerint aggasztó az új variáns

Aggasztónak minősítette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus új, omikronnak elnevezett dél-afrikai variánsát, amely a WHO szerint gyorsabb mértékben terjedhet más változatokhoz képest.

Az adatokat felülvizsgáló független szakértők zárt ajtók mögött tartott gyűlését követően kiadott közlemény szerint a variáns nagyszámú mutációval rendelkezik, amelyek közül egyesek "aggodalomra adnak okot". A szöveg szerint az előzetes bizonyítékok alapján az újrafertőződés fokozott kockázata áll fenn ennél a variánsnál a többi, szintén aggodalomra okot adó variánshoz képest.

A WHO közlése szerint a jelenlegi PCR-tesztek képesek azonosítani az omikron vírusvariánst.

A hivatalosan B.1.1.529 megjelöléssel nyilvántartott omikronon kívül a SARS-CoV-2 koronavírus további négy variánsát tartják még számon aggodalomra okot adó mutációként, mivel

a korábbi vírusváltozatokhoz képest veszélyesebbek, fertőzőbbek, halálosabbak vagy kevésbé lehet hatásos ellenük a védőoltás.

Az először a Dél-afrikai Köztársaságban azonosított variáns nyomán az Európai Unió (EU) és Nagy-Britannia szigorított a határellenőrzésen, miközben a tudósok próbálják megállapítani, hogy az új variáns ellenáll-e a védőoltásoknak.

Hasonló lépéseket tett később az Egyesült Államok és Kanada is. Joe Biden amerikai elnök közölte: az Egyesült Államok megtiltja a jövő héttől a beutazást nyolc afrikai országból - a Dél-afrikai Köztársaságból, Botswanából, Zimbabwéből, Namíbiából, Lesothóból, Eswatiniből, Mozambikból és Malawiból - a variáns miatt. A legtöbb, amerikai állampolgársággal nem rendelkező személynek, aki az elmúlt 14 napban járt ezekben az országokban, nem engedik a beutazást.

Jean-Yves Duclos kanadai egészségügyi miniszter szintén pénteken bejelentette, hogy megtiltják a beutazást hét afrikai országból, a Dél-afrikai Köztársaságból, Botswanából, Zimbabwéből, Namíbiából, Lesothóból, Eswatiniből és Mozambikból.

Mindazonáltal Christian Lindmeier, a WHO szóvivője óvatosságra intett a beutazási tilalmak elhamarkodott bevezetésével szemben. "A WHO azt javasolja, hogy az országok továbbra is kockázatalapú és tudományos megközelítést alkalmazzanak az utazásra vonatkozó intézkedések bevezetésekor" - mondta. A szóvivő szerint néhány hétbe telhet, míg megállapítják, hogy a variáns milyen mértékben terjed, illetve mennyire hatásos a kezelés és a védőoltások vele szemben. Lindmeier szerint az emberek lehetőleg hordjanak maszkot, kerüljék a nagyobb összejöveteleket, szellőztessék a szobákat, és tartsák tisztán a kezüket.

Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója méltatta a dél-afrikai egészségügyi hatóságokat azért, hogy sikerült észlelniük az új variánst. A WHO szerint az elmúlt hetekben - miközben az új változatot azonosították - meredeken emelkedett az újabb koronavírus-fertőzöttek száma a Dél-afrikai Köztársaságban. A vészhelyzeti igazgató mindazonáltal szintén óvatosságra intett az elhamarkodott intézkedésekkel kapcsolatban.

Nyitókép: MTI/AP/Keystone/Denis Balibouse