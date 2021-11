Sípályakörkép: az idei szezon jó eséllyel nem marad már el

A pandémia alatt megtanultuk, hogy biztosra kevés dolog vehető, ezért az összeállításunkban leírtak bár a jelenlegi állapotot tükrözik, nem tudhatjuk, hogy egy-két hónap múlva is teljes mértékben aktuálisak lesznek-e.

A magyarok által is kedvelt osztrák, szlovák, német, olasz, francia és svájci terepekkel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük most egybe: ezeknek ismeretében tervezheti meg szezonját az, aki kihagyott szezon után már mindenképp a havas hegyekbe vágyik.

Szlovákia

Egy friss döntés értelmében idén nem állnak majd le a liftek, a legrosszabb járványügyi helyzetben viszont a zárt kabinokat csak oltottak vagy a betegségből felépültek vehetik majd igénybe. Az ország öt színnel jelölt ötfokozatú skálán sorolja be megyéit a járvány aktuális súlyosságának figyelembevételével.

Jelenleg összes megyéje a legrosszabb, fekete, vagy az eggyel az alatt található, bordó besorolásban van.

Piros, narancssárga vagy zöld megye most nincs.

A régiók beosztásán felül OP vagy OTP rendelkezési szintet vezethetnek be: az OP esetén az oltott és betegségből felépült személyek, OTP esetén rajtuk kívül a teszteltek is igénybe vehetnek szolgáltatásokat. A nyitott síliftek minden szín és OP, valamint OTP esetén is működhetnek, ám például a legsúlyosabb fekete szinten a zárt kabinok használata csak OP rendszerben történhet, 25 százalékos kapacitáson.

A szálláshelyek ugyanakkor fekete szín esetén mindenki előtt bezárnak, míg piros és bordó szín esetén OP szinten használhatók. A vendéglők fekete szint esetén csak elvitelre adhatnak ételt, és négy fő asztalonkénti korlátozással működhetnek piros vagy bordó színben, OP szinten.

Ausztria és Németország

Bár eredetileg a síterepek is bezártak volna a mostani lezárások idejére, most mégis engedélyt kaptak a nyitásra. Csak oltottak és a betegségen átesettek használhatják ezeket – természetesen az osztrákok által elfogadott vakcinák szerint tekintik oltottnak, tehát egy két adag Szputnyikkal oltott síelni vágyó magyar számára nem elérhetők.

Németországban a Zugspitze 613 nap után nyitja meg újra kapuit, de csak nyugati oltásokat felvett vagy a betegségen átesett síelők számára. Hóágyúzás ezen a terepen nincs, a tavaly télről fólia alatt tárolt hó mellett az eddig leesett kis mennyiségű hóból alakítják ki a pályát.

Olaszország és Franciaország

Az északi országrész pályái ha aggodalmak mellett is, de megnyitnak: Észak-Olaszországban is emelkednek az esetszámok, de egyelőre úgy tűnik, hogy kontroll alatt tudják tartani a járványt. A síliftek használatához oltás, negatív teszt vagy a betegségen történő átesést bizonyító igazolás szükséges, és maszkot is kell viselniük a síelőknek a lifteknél.

Franciaországban is megnyitottak az első síterepek, amelyeket a következő hetekben számos pálya követ majd még. Meglehetősen enyhék a követelmények a liftek igénybe vételéhez: mindössze maszkot kell viselniük a látogatóknak. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a helyzet romlása esetén bevezethetnek szigorításokat, éttermekbe, kávézókba pedig már most is csak akkor léphet be valaki, ha oltott, felgyógyult vagy negatív tesztje van.

Svájc

Oltottsági státusztól függetlenül mindenki számára megnyitja a pályákat, de könnyen elképzelhető, hogy ez később változni fog, ami azt is jelenti, hogy a maszkviselést viszont felfüggeszthetik a terepeken.

Tavaly külföldi nem érkezhetett a pályákra: ez idén másképp van, viszont azoknak, akik nem tudnak oltási igazolványt felmutatni, negatív teszt birtokában kell az országba érkezniük, és a tesztet 4-7 nap múlva saját költségre meg kell ismételni. A magas rizikójú országokból érkezők ugyanakkor nem léphetnek be Svájc területére.

