Elsült egy fegyver az atlantai repülőtéren, tömegpánik tört ki – videók

Egy utas vizsgálat közben belenyúlt a táskájába, megmarkolta a nála lévő lőfegyvert, ami elsült. A reptéren ideiglenesen leállították a járatok indítását.

A vétkes utas azonnal kirohant az ellenőrzőpontról, és elmenekült a repülőtér egyik kijáratán – derült ki a tájékoztatásból. Nem szándékos, hanem vétlen lövöldözés történt.

A véletlennek minősített lövés rémületet keltett, a közösségi médiában megjelentek azok a felvételek, amelyeket a riadt utazók videókat tettek közzé a Twitteren és más online oldalakon a Hartsfield-Jackson Atlanta nemzetközi repülőtéren, az ország egyik legforgalmasabb légikikötőjében kialakult káosz pillanatairól.

The streets are calling the Atlanta airport updates ? Do y’all agree or nah? ? pic.twitter.com/sVEtnACA2v — ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) November 20, 2021

Három ember megsérült, de sérüléseik nem voltak életveszélyesek, és senkit sem lőttek meg – közölte a közlekedésbiztonsági hivatal (TSA), anélkül, hogy részletezte volna az esetet.

A közösségi média felhasználói szerint a fennakadás hosszú sorokat és egyesek számára lekésett járatokat jelentett. Az incidens a hálaadási ünnepi utazási főszezon előtt történt.

#BREAKING Active shooter reported at Hartsfield-Jackson Atlanta Airport. Praying everybody is okay ?? pic.twitter.com/RViaZbX8AX — ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) November 20, 2021

Nem derült ki, hogy a menekülő utast később megállították-e, vagy a lőfegyvert visszaszerezték-e. A repülőtér működése azonban legalább két órán át szünetelt, amíg a nyomozás folytatódott. Sem az utasok, sem az alkalmazottak nem voltak veszélyben – közölték a repülőtér illetékesei.

A közlekedésbiztonsági hivatal közleménye szerint egy tisztviselő egy utas táskáját akarta a repülőtér fő ellenőrzőpontján megvizsgálni, mert a röntgen egy tiltott tárgyat észlelt. A tisztviselő az utasnak azt tanácsolta, hogy ne nyúljon a tárgyhoz, de amikor a biztonsági ember kinyitotta a tiltott tárgyat tartalmazó rekeszt, az utas belenyúlt a táskába, és megragadta a lőfegyvert, ami ekkor elsült. Az utas ezután elmenekült.

A hatóságok nem erősítették meg, hogy egy vagy több lövés dördült el. Az atlantai rendőrség mindent tisztázott, és a repülőtéren két óra múlva helyreállt a rend, de minden utast újra átvizsgáltak.

Az Atlanta Journal-Constitution helyi híroldal beszámolója szerint egyesek a lövések hallatán kirohantak a reptérről, ami a Twitter közösségi oldalra feltett videofelvételen is látszik.

Chaos at the Atlanta airport after an accidental gun discharge. pic.twitter.com/GN9vfY9Rzy — ATLSCOOP (@ATL_SCOOP) November 20, 2021

A repülőtéri ellenőrzőpontokon lőfegyverrel rajtakapott utasok büntetésre számíthatnak. A TSA szerint a tisztviselők csak ebben az évben legalább 450 lőfegyvert találtak az atlantai repülőtér biztonsági ellenőrző pontjain.

