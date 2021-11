Az oltatlanok kijárási tilalma idején azok, akik nem vettek fel vakcinát, csak nyomós indokkal, azaz munka vagy halaszthatatlan bevásárlás miatt hagyhatják el otthonukat. Az ország átoltottsága 65 százalékos, az egyik legalacsonyabb Nyugat-Európában.

Heti fertőzésszám-arányuk ugyanakkor az elmúlt hét napot tekintve az egyik legmagasabb: 100 ezer osztrákra 800 friss megbetegedés jutott. Ausztriában az utóbbi hetekben szinte minden nap újabb csúcsokat döntött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Szombaton 13 ezer új esetet diagnosztizáltak.

Európa jelenleg a világ koronavírus által leginkább érintett régiója, nem Ausztria az egyetlen ország, amely korlátozásokat vezet be ezzel párhuzamosan.

Nehéz, de szükséges lépés

"Nem volt könnyű meghoznunk a döntést erről a lépésről, de sajnos szükség van rá" - mondta Alexander Schallenberg kancellár a döntés kapcsán, mely ellenérzéseket váltott ki az osztrák oltatlanok egy részéből. A kancellária épülete előtt a hétvégén tüntetést is tartottak, a transzparenseken "a mi testünk, a mi döntésünk" felirat is olvasható volt. Egy női tüntető azt mondta a BBC újságíróijának, hogy a szabadságáért protestál, mivel a korlátozással kapcsolatos döntés teljesen diszkriminatív rá nézve.

Eva Schernhammer, a Bécsi Orvosi Egyetem professzora szerint ugyanakkor a lépés elkerülhetetlen volt, mivel

két héten belül az osztrák kórházak el fogják érni kapacitásuk felső határát.

Ausztriában a lakosság nagyjából 65 százaléka van beoltva a koronavírus ellen. Eredetileg a kormány akkor készült zárlatot bevezetni, ha az intenzív osztályokon ápolt koronavírus-fertőzöttek száma meghaladja a 600-at. Ez a szám jelenleg 433, de a vírus olyan gyors ütemben terjed, hogy a hatóságok nem akartak tovább várni.

Az oltatlanok már eddig sem látogathattak éttermet vagy fodrászt, Schallenberg szerint azonban ez a friss döntés gyakorlatilag azt jelenti, hogy otthon kell maradniuk. Ezáltal nagy értékben csökkenthetik az oltatlanok és oltottak közti kontaktusok számát.

A kormány szerint a rendőrség szúrópróbaszerű ellenőrzéseket fog végezni a közterületeken, hogy tájékozódjon az egyének oltási státuszáról, és bírságot szab ki a szabályok megszegőire. Az utolsó pillanatban nagy volt a roham a felső-ausztriai oltóközpontokban az új korlátozások bevezetésének előestéjén. Bécsben öt év feletti gyerekeket is oltanak

Az európai gyógyszerügynökség a Pfizer oltását a korosztály számára már vizsgálja, egyes értesülések szerint karácsony előtt döntenek róla.

A múlt héten a Moderna gyermekvakcinájának engedélyeztetését is megkezdte az ügynökség.

A mostani bécsi lehetőséggel kapcsolatosan óriási az érdeklődés az országban.

További szigorításokat helyeztek kilátásba

Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter további intézkedéseket vezetne be a koronavírus-járvány megfékezésére, egyebek között

éjszakai kijárási tilalmat tervez bevezetni a beoltottak számára, javasolja az FFP2-es kategóriájú szájmaszkok viselését a zárt nyilvános terekben, illetve a PCR-tesztek elvégzését a beoltottak számára is.

A miniszter ugyanakkor nem támogatta a tanárokra vonatkozó oltási kötelezettséget.

A szakemberek pénteken terjesztették elő az intézkedéscsomagot az MTI tudósítása szerint. A kormány szerdáig meg fogja vitatni a tartományok vezetőivel.

Új trend lehet az oltatlanok korlátozása

A szomszédos Németországban is hasonló intézkedésről tárgyalnak hasonló átoltottság mellett, míg Hollandiában már enyhébb lezárásokat léptettek életbe 84 százalékos átoltottság mellett.

Egyes kelet-európai országokban az átoltottság jelentősen alacsonyabb: Lettországban, ahol a lakosság 59 százaléka van kétszer oltva, a múlt hónapban ismét zárlatot rendeltek el, és

a jövő év közepéig megtiltották a vakcinát elutasító törvényhozóknak, hogy törvényekről szavazzanak és vitákban vegyenek részt. A fizetésüket is megvonják.

Oroszországban a lakosságnak csak mintegy 35 százaléka van kétszer oltva. Október végén Moszkvában részleges zárlatot rendeltek el az üzletekben, éttermekben és iskolákban, a dolgozók pedig kilenc nap fizetett szabadságot kaptak a fertőzések megfékezésére.

Néhány más ország is bevezetett olyan intézkedéseket, amelyek csak az oltatlanokat érinti. Ausztráliában Queensland államban december 17-től az oltatlanokat kitiltják az éttermekből, kocsmákból és sporteseményekről. Szingapúrban pedig azoknak, akik önszántukból nem oltják be magukat, decembertől maguknak kell fizetniük az orvosi számláikat.

