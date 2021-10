Újságírók kapták a Nobel-békedíjat

A bizottság indoklása szerint Ressa és Muratov a "demokrácia és a tartós béke előfeltételének tekinthető véleménynyilvánítás szabadságáért" folytatott erőfeszítéséért kapta meg a kitüntetést.

Maria Ressa és Dmitrij Muratov minden olyan újságírót képvisel, aki ezért az eszményért küzd egy olyan világban, ahol a demokrácia és a sajtószabadság egyre súlyosabb kihívásokkal szembesül - mondta Berit Reiss-Andersen, a Nobel-békedíjat odaítélő bizottság elnöke.

#NobelPrize laureate Maria Ressa uses freedom of expression to expose abuse of power, use of violence and growing authoritarianism in her native country, the Philippines. In 2012, she co-founded Rappler, @rapplerdotcom, a digital media company for investigative journalism. pic.twitter.com/C8W8NBqY7T — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021