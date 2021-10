Meghalt Bernard Tapie volt francia miniszter és üzletember

Hetvennyolc éves korában elhunyt Bernard Tapie volt francia miniszter, üzletember, a La Provence médiacég többségi tulajdonosa.

"Dominique Tapie és gyerekei végtelen fájdalommal tudatják, hogy a rákbetegségben szenvedett Bernard Tapie október 3-án vasárnap reggel 8 óra 40 perckor meghalt" - közölte a La Provence, amelyet 2012-ben vásárolt fel Tapie.

A család közlése szerint az üzletember párizsi otthonában hunyt el, temetése Marseille-ben lesz, ahova több szállal is kötődött.

Az elmúlt negyven év egyik legismertebb francia közéleti személyiségeként Bernard Tapie az 1980-as években a társadalmi érvényesülés modelljének számított, mielőtt sorozatos korrupciós ügyek fűződtek a nevéhez. Ismert volt színészként és énekesként, politikusként, tévés műsorvezetőként, az Olympique de Marseille labdarúgó-csapat elnökeként, és laptulajdonosként is. Élete üzletének tekintette az Adidas sportszergyártó-cég felvásárlását az 1990-es években, majd továbbadását, amely miatt végül évekig tartó jogi vitába keveredett a francia állammal.

Elsők között emlékezett meg róla Emmanuel Macron államfő és felesége, akik szerint Bernard Tapie "ambíciója, energiája és lelkesedése a franciák nemzedékeinek szolgált inspirációs forrásként".

"Ez a férfi, akinek harcossága hegyeket volt képes megmozgatni és a csillagokat is lehozta az égről, soha nem tette le a fegyvert, a rák ellen is az utolsó pillanatig küzdött" - olvasható az elnöki közleményben.

Jean Castex miniszterelnök a "küzdő embertől" búcsúzott, aki "nagyon elkötelezett volt a szélsőjobboldal ellen, de főleg bizonyos ügyekért, a klubjáért, a városáért, a vállalkozásáért".

Bernard Tapie 1943. január 26-án egy párizsi munkáscsaládban született. Hangos véleménynyilvánításai és energikussága mellett eleinte a nehéz helyzetbe került cégek felvásárlásáról és rendbe tételéről vált ismertté, később azonban egyre több törvénysértő ügybe is belekeveredett.

A dél-franciaországi Bouches-du-Rhone megyében 1989-ben megválasztották szocialista képviselőnek, majd európai parlamenti képviselőnek, és két hónapig várospolitikai miniszter is volt 1992-ben Francois Mitterrand néhai államfő egyik kormányában. Televíziós vitájára 1989-ben Jean-Marie Le Pennel, az akkori Nemzeti Front elnökével a mai napig emlékszik a francia közvélemény.

Sportimádóként is ismert volt, 1983-ban egy kerékpáros klubot alapított, majd három évvel később felvásárolta az Olympique de Marseille labdarúgó-csapatot, amely 1993-ban az első és azóta is egyetlen francia klub lett, amely elnyerte a Bajnokcsapatok Európai Kupáját. Számos marseille-i szurkoló számára mai napig Tapie a "Boss". Ugyanakkor ebben az időszakban robbant ki az első botrány Tapie körül, egy a Marseille és Valenciennes csapatai közötti elcsalt mérkőzés miatt 1997-ben 165 napi börtönbüntetésre ítélték korrupció vádjával. Ezt követően adócsalási és a visszaélési ügyek miatt többször is elítélték, így kénytelen volt a cégeit eladni és minden választott mandátumáról lemondani.

Négy gyerek apjaként 2012-ben vásárolta meg a dél-franciaországi La Provence médiacéget, amelyet haláláig irányított. A betegsége miatt legyengülve, de a megszokott energiájával májusban még megjelent a bíróságon, ahol csaknem harminc éve tart a peres ügye az Adidas felvásárlása és eladása miatt egy francia állami cégnek, amely az akkor még állami tulajdonban lévő Le Crédit Lyonnais bank érdekeltségébe tartozott. A bank később jóval drágábban adta tovább a sportszergyártó céget. Tapie emiatt éveken át perelte az államot, több pert meg is nyert, az államnak 135 millió eurós kártérítést kellett volna kifizetnie, de a fellebbezések késleltetették az ügy lezárását.

Végül 2007-ben Christine Lagarde akkori pénzügyminiszter utasítása alapján választott bírósághoz fordultak a felek annak érdekében, hogy megegyezéssel zárják le az akkor 15 éve tartó pereskedést. A bíróság ekkor 403 millió eurós kártérítést ítélt meg Tapie-nak, az akkori baloldali ellenzék feljelentése nyomán azonban a csalás gyanúja miatt indított eljárással semmissé vált az ítélet. Azóta a teljes összeget vissza kellett az üzletembernek fizetnie, s az ügyészség öt év felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását is kérte Tapie-ra közpénz elsikkasztása miatt. Az ítéletet elvileg szerdán mondja ki a bíróság.

