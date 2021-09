Joe Biden a kamerák előtt kapta meg a harmadik oltást – videó

Az amerikai televíziós társaságok kamerái előtt, a Fehér Házban vette fel a harmadik koronavírus elleni emlékeztető oltását Joe Biden amerikai elnök.

Biden "biztonságosnak és hatékonynak" nevezte a harmadik adag vakcinát. Az oltás nyilvános felvételével az amerikai sajtó beszámolói szerint az volt az elnök célja, hogy növelje a bizalmat a szérumok iránt, és az oltás felvételére ösztönözze azokat, akik még nem éltek az állam nyújtotta lehetőséggel. "Tudom, hogy nem úgy néz ki, de túl vagyok a 65. életévemen, jóval túl vagyok rajta, és ezért kapok ma emlékeztető oltást" – fogalmazott a 78 éves elnök, aki arról is beszélt, hogy felesége, Jill Biden is hamarosan megkapja a harmadik adag oltását.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) a múlt héten hagyta jóvá, hogy a 65 éves és idősebb emberek, valamint a valamilyen alapbetegségben szenvedő, illetve az egészségügyi szempontból veszélyes munkahelyen dolgozó felnőtt állampolgárok megkaphassák az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszeripari vállalatok által közösen kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina harmadik, emlékeztető oltását.

Today I got my COVID-19 booster shot—and just like my first and second dose, it was safe and easy.



Get vaccinated. Together, can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/gtNAQqmOoj — Joe Biden (@JoeBiden) September 27, 2021