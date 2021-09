Óriási hamufelhő borult a Kanári-szigetekre, nagy robbanással kitört a Cumbre Vieja tűzhányó

Kitört a Cumbre Vieja tűzhányó a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek La Palma szigetén.

El Pasóbol, a sziget déli részén hatalmas robbanást jelentettek, a sziget fölött pedig óriási hamufelhő tornyosul.

Ez a videó megmutatja, miért ad aggodalomra okot a kitörés:

This is the reason why scientists & geologist really concerns about what happen at Canary Islands (De Palma, Cumbre Vieja) : pic.twitter.com/92zzAe6szS — Fizu (@HdinHafizuddin) September 19, 2021

A kitörés nem érte váratlanul a helyi hatóságokat, mert az elmúlt napokban több ezer szeizmikus rengést jegyeztek fel, a talaj pedig több helyen megemelkedett, arra utalva, hogy láva készül a felszínre törni. A helyieket figyelmezették, csomagoljanak össze, készítsék össze az irataikat és a gyógyszereiket, hogy gyorsan indulni tudjanak, ha elrendelik a kitelepítést. Egyelőre nem utasították őket lakhelyük elhagyására.

Official magma fissure has opened on the La Palma island after a moderate M4.0 Earthquake struck the slope North West of the La Cumbre Vieja volcano, which is now in eruption after 50 years. The eruption is currently VEI2. pic.twitter.com/iPEkHUjlC3 — Aero (@Dedicated_Being) September 19, 2021

La Palmán utoljára 1971-ben volt vulkánkitörés. Akkor a Teneguia vulkán három héten át lövellt lávát a magasba.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő hivatala vasárnap délután bejelentette, hogy a miniszterelnök még a nap folyamán a szigetre utazik.

#CanaryIslands ?? - La Cumbre Vieja volcano on the La Palma island proceeds to erupt after the past week of intensifying seismic activity in which almost a thousand earthquakes were detected,pic.twitter.com/yQqXNzWzyj — CyclistAnons (@CyclistAnons) September 19, 2021

Nyitókép: Forrás: Twitter