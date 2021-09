Emberrablás áldozata lett az olaszországi felvonótragédia ötéves túlélője

Az olasz hatóságok emberrablás miatt nyomoznak az észak-olaszországi Stresa közelében történt tragikus felvonóbaleset egyetlen túlélőjének édesapja ellen – szemlézi az Index a BBC cikkét.

Mint ismert, a 14 halálos áldozattal járó baleset idén májusban történt. Egyedüli túlélője az akkor még csak ötéves Eitan Biran volt.

Az izraeli család már a baleset előtt is Olaszországban élt. A kisfiút a baleset után anyai nagynénje, Aya Biran-Nirko vette magához, mivel a szülei is meghaltak a katasztrófában. Júniusban hivatalosan is őt nevezték ki Eitan gyámjává.

Vasárnap azonban az kisfiú anyai nagyapja elvitte tőle a kisfiút Izraelbe.

A nagyapa, Shmulik Peleg szombaton vette magához a kisfiút, és miközben a nagynénjének azt mondta, hogy egy közös programra mennek, fogta magát, és egy magánrepülővel Izraelbe vitte a gyermeket. Érkezésüket az izraeli tisztviselők is megerősítették, a kisfiú anyai nagyanyja viszont tagadja, hogy elrabolták volna a gyermeket.

„Mi nem elraboltuk Eitant, hanem hazahoztuk őt”

– mondta a kisfiú anyai nagyanyja, Gali Peleg egy izraeli rádióadásban. A nő augusztusban nyújtott be kérelmet arra vonatkozóan, hogy örökbe fogadhassa a gyermeket. Azt állította, hogy a kisfiú szülei is azt tervezték a baleset előtt, hogy visszatérnek Izraelbe, és hogy a baleset után az apai nagynénje „túszként” tartotta fogva őt.

A lap hozzáteszi, hogy Pavia város ügyészei hétfőn nyomozást kezdtek az ügyben. Eitan nagyapját emberrablással vádolják, és a hágai nemzetközi egyezményeknek a gyermekek jogaira vonatkozó szabályozásai értelmében azt követelték, hogy a gyermeket adják vissza Olaszországban élő nagynénjének.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco