Így emlékezik az áldozatokra az Egyesült Államok szeptember 11-én

Joe Biden elnök feleségével, Jill Bidennel együtt tervezi, hogy mindhárom terrorcselekmény helyszínét meglátogatja: a New York-i World Trade Centernél és a Washingtonban található Pentagonnál is ott lesz, valamint azt a pennsylvaniai Shanksville-be található mezőt is meglátogatja, ahol a United Airlines 93-as számú járata a földbe csapódott. Kamala Harris alelnök férje, Doug Harris társaságában szintén elmegy Shanksville-be, a Pentagonnál pedig Bidenékkel együtt emlékezik az USA Today cikke szerint.

Központi események

New Yorkban a 9/11 műemlék és múzeumban idén is felolvassák az áldozatok névsorát. Az esemény egyperces csenddel kezdődik 8.46-kor, amikor az első gép becsapódott az északi toronyba. A felolvasás során nemcsak a 2011. szeptember 11.-i áldozatok neve hangzik majd el, hanem azoké is, akik 1993-ban szintén ebben az épületben, egy bombatámadás következtében vesztették életüket.

A nevek felolvasása folyamatosan zajlik majd a reggel folyamán,

azokban az időpontokban szakítja majd csak megy egy-egy percnyi csend, amikor a déli toronyba, illetve a Pentagonba is repülőgépet vezettek, amikor a United 93-as járat a földbe csapódott, valamint amikor a tornyok összeomlottak

húsz évvel ezelőtt.

A rendőrség, a tűzoltóság és a parti őrség tagjaiból álló csapat díszőrsége mellett zajlik majd az esemény, melyet tavaly a koronavírus miatt előre rögzített szöveg sugárzásával rendeztek meg. Idén visszatérnek a megszokott formához és élőben olvassák fel a neveket.

Fotókkal is emlékeznek

Sötétedéskor szintén a megszokott módon két fénysugár tör majd az ég felé az ikertornyokat szimbolizálva. A fényeket napnyugtakor, azaz 19.11-kor kapcsolják majd fel és egészen pirkadatig láthatók lesznek. A múzeum webináriumot szervez tanárok részére, illetve arra hívják fel az embereket, hogy készítsenek fényképeket az aznapi égboltról, emlékezve a 2001-es tiszta, kék égre, majd a fotókat #NeverForget9/11 hashtaggel osszák meg a közösségi médiában.

Clifford Chanin, a múzeum igazgatóhelyettese és alelnöke szerint a tradicionális megemlékezési módokat vegyítik újdonságokkal, melyekkel

a fiatal generációkat is igyekeznek megcélozni,

azokra gondolva, akik akár nem is éltek még az eseményekkor. Jon Stewart humorista, aki a Ground Zerónál, azaz a tornyok romjainál elszóródott, mérgező anyagoknak való kitettség miatt megbetegedett elsősegélynyújtók érdekében állt ki korábban is, vasárnapra a Madison Square Gardenben szervezett előadást. Fellép még Dave Chappelle, Jimmy Fallon, Amy Schumer és Pete Davidson, aki szintén segített a show megszervezésében, és akinek édesapja a World Trade Centerben szolgálat közben halt meg tűzoltóként.

Lámpagyújtás és díjátadó

A Pennsylvania állambéli Shanksville-ben az elhunytak hozzátartozói és vendégeik számára szerveznek privát megemlékezést a nemzeti emlékmű mellett. Az emlékezés harangszója mellett felolvassák a United Airlines 93-as járatán utazó utasok és a légi személyzet tagjainak nevét is. Előző este negyven lámpást helyeztek el az emlékmű mellett, illetve ugyanakkor

díjat is átadtak egy olyan amerikainak, aki hihetetlen bátorságával és kiállással olyat tett, ami mások javát szolgálta.

A Pentagonnál a Védelmi Minisztérium a 184 áldozatról szintén privát eseményen emlékezik majd meg. Napfelkeltekor zászlót feszítenek ki az épület nyugati részére, ahol az American Airlines 77-es járata becsapódott az épületbe. A hadsereg szerdán már tartott egy kerekasztalbeszélgetést is a Pentagon támadásának öt túlélője részvételével.

Nyitókép: Nodar Chernishev/Getty Images