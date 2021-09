A túlsúlyos felnőttek diabéteszszűrését hamarabb érdemes megkezdeni

A korai kezelés és a különböző megelőzési módszerek hatékonyságát mutató kutatások hatására változtatnak Amerikában az eddig a 40 év fölöttiek számára ajánlott szűréseken. Jelenleg az amerikaiak háromnegyede számít túlsúlyosnak vagy elhízottnak, arányuk ugyanúgy növekszik, mint a kettes típusú diabéteszben szenvedőké – írja az NBC. A felnőtt korú amerikai lakosság 14 százaléka cukorbeteg, egyharmaduk pedig diabéteszt megelőző állapotban van.

A korábbi ajánlást 2015-ben léptették életbe, az Amerikai Diabétesz Társaság szakvéleménye szerint ugyanakkor

minden túlsúlyos vagy elhízott embert folyamatosan szűrni kellene életkortól függetlenül.

A szűrés ebben az esetben a vércukorszint folyamatos mérését, valamint cukorterheléses vizsgálatok ismétlését jelenti. A friss ajánlás szerint még azokat is, akik a normál értéktartományba tartozó eredményeket produkálnak, háromévente ki kell vizsgálni.

A kettes típusú diabéteszben szenvedők testében az inzulin képtelen kordában tartani a vércukorszintet, ami így folyamatosan magasba szökik. Ez szívproblémákat, szervkárosodást és akár vakságot is okozhat. A diabéteszt megelőző állapot, amelyet inzulinrezisztenciaként is ismerhetünk, diabétesz kialakulásához vezethet. Amerikában a kettes típusú diabétesz incidenciája az elhízáséval párhuzamosan indult növekedésnek. A 10-19 éves gyermekek körében is egyre több a cukorbeteg, 100 ezerből 67 gyermek él együtt ezzel a betegséggel.

A megfelelő étrend és a fizikai aktivitás segíthet a cukorbetegség kialakulásának megelőzésében:

egy, a cukorbetegség kezelésére használt gyógyszer szintén képes lehet erre, de megelőzési célú használatra nem engedélyezték.

Magyarországon sem rózsásabb a helyzet: Európa legelhízottabb nemzete voltunk 2019-ben, a magyarok 60 százalékának testsúlya volt magasabb az egészségesnél. Minél idősebb egy magyar, annál nagyobb eséllyel túlsúlyos vagy elhízott. A 65 év felettieknek már nyolcvan százalékára igaz ez. A cukorbetegek aránya is jelentős: egymillióan élnek együtt ezzel az állapottal.

Nyitókép: Pixabay.com