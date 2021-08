Katasztrófa jöhet Madagaszkáron: aratásra várva halnak éhen az emberek

Az élelmezésbiztonság legmagasabb, ötös szintű bizonytalansági szintje mellett él már most is 30 ezer ember Madagaszkáron az ENSZ becslése szerint: az aratást megelőző, hagyományosan szűkös időszak még csak most következik az országban, az érintettek száma ezekben a hetekben meredeken emelkedhet, írja a BBC.

Ártatlanok szenvednek

"Ezek éhínséghez hasonló állapotok, amelyek nem konfliktusok, hanem az éghajlatváltozás okozott. A helyzet példátlan, olyan emberek szenvednek, akik semmi olyasmit nem tettek, ami éghajlatváltozást okozhatna. nem használnak fosszilis energiát, mégis rájuk kerül az éghajlatváltozás terhe" - fogalmazott Shelley Thakral, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának munkatársa.

Főként az ország déli részén, mezőgazdaságból élő családok érintettek, az ország a klímaváltozás kiváltotta éhínség szélére sodródott. Az Élelmezési Világprogram munkatársai arról számolnak be, hogy az emberek kaktuszleveleket és rovarokat gyűjtenek. Egy helyi asszony, a négygyermekes Tamaria arról számolt be, igyekszik megtisztítani a rovarokat, de nehéz, mivel gyakorlatilag nincs vizük.

"A gyermekeim és én nyolc hónapja rovarokat eszünk, mert az eső hiánya miatt nem tudjuk betakarítani azt, amit elvetettünk"

- mondta. Bole, egy három gyermekes anya arról számolt be a látogatóba érkezőknek, hogy aznap csak kaktuszleveleket tudott enni adni családjának. Az asszony férje, csakúgy, mint egy szomszédja, már belehalt az éhezésbe. Bolénak most három saját gyermeke mellett a szomszédban árván maradt kér gyermekről is gondoskodnia kell, úgy, hogy nem tud élelmet szerezni.

Rövid távon tudnának mit tenni

Bár Madagaszkáron gyakorta előfordulnak száraz időszakok, a kutatók úgy vélik, most nem pusztán erről van szó, hanem a klímaváltozás következményeivel kell az embereknek megküzdenie.

"Az IPCC legutóbbi jelentésében olvashattuk, hogy

Madagaszkáron a szárazság gyakoriságának növekedése figyelhető meg, várhatóan egyre nagyobb mértékben, ha folytatódik a felmelegedés.

Ez sok szempontból nagyon erős érvnek tekinthető az emberek számára, hogy változtassanak a szokásaikon" - mondta Dr. Rondro Barimalala, a dél-afrikai Fokvárosi Egyetemen dolgozó madagaszkári tudós.

A kaliforniai Santa Barbara Egyetemen ugyanezeket a légköri adatokat megtekintve Chris Funk, az Éghajlati Veszélyek Központjának igazgatója megerősítette a légkör felmelegedésével való összefüggést: ő azt tanácsolja, hogy a madagaszkári hatóságoknak a vízgazdálkodás javításán kell dolgozniuk.

"Úgy gondoljuk, rövid távon sokat lehet tenni. Gyakran meg tudjuk jósolni, mikor lesz a szokásosnál több eső, a gazdák pedig ezt az információt felhasználhatják arra, hogy növeljék termésüket. Nem vagyunk teljesen tehetetlenek az éghajlatváltozással szemben" - tette hozzá.

Éjjel is védik termésüket

A mostani szárazságot mindenesetre a nagyvárosokban élő gyermekek is megszenvedik: sokan az utcákon koldulnak ételt.

A piaci árak a korábbi három-négyszeresére emelkednek,

az emberek földjeiket adják el azért, hogy ételhez juthassanak. Sok madagaszkári alszik földjein, hogy megvédhesse saját termését azoktól a kétségbeesett emberektől, akik bármi áron, de ételt akarnak szerezni maguknak és családjuknak.

"Az életedet kockáztathatod. Nagyon-nagyon nehéznek találom a helyzetet, mert minden nap arra kell gondolnom, másnap hogyan etessem magam és a családomat. Minden kiszámíthatatlan az időjárással kapcsolatban. minden újabb nap egy hatalmas kérdőjel" - mondta Lomba Hasoavana, aki maga is a maniókamezőkön alszik a termés védelmében.

Nyitókép: pixabay