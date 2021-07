Szakértő: nagy kérdés, hogy összefog-e a lengyel ellenzék

Nem újszerű fejlemény, hogy Donald Tusk aktív szereplője a lengyel belpolitikai eseményeknek, hiszen az elmúlt hét évben, de főleg az Európai Néppárt elnökeként, gyakran szólaltatták meg őt kormánykritikus hangként vagy éppen támadták őt, mint egykori miniszterelnököt, aki a mostani kormányt támadja – mondta a bejelentésről Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő.

Az Antall József Tudásközpont kutatásvezetője szerint a visszatérés időzítését az adja meg, hogy így még van idő felkészülni a 2023-ban esedékes parlamenti választásokra, így

egy hosszabb időszak áll mind a Polgári Platform, mind Donald Tusk előtt ahhoz, hogy a párt eléggé mélybe zuhant népszerűségét visszaállítsa és növekedési irányba állítsa.

A cél az, hogy azoknak a politikai támadásoknak, amelyek most egymás után fogják érni Donald Tuskot, még időben megválaszoljanak, hogy a kampányidőszak ne az ő személyéről, ne az ő múltjáról, hanem inkább a politikai célkitűzésekről szóljon – fejtette ki.

A lengyelországi helyzetről a szakértő azt mondta: régi nagy riválisa, Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság elnöke fogadja hazatérve Tuskot. Már elmúlt 72 éves. és most éppen a kormány tagja, alapvetően az utódlását készíti elő. „Sőt, már évek óta pletykálnak erről a lengyel lapok, hogy most több jelölt közül minden bizonnyal Mateusz Morawiecki hivatalban lévő miniszterelnök lehet a kiszemeltje, akit a PiS hétvégi kongresszusán meg is választottak a párt alelnökének” – emelte ki.

Az ellenzék viszont most töredezett. 2015-ben a Polgári Platform egyértelműen az ellenzék legnagyobb erejének számított, de mára ez a kép megváltozott. Vannak régi szereplők, de megjelentek olyan új szereplők is, mint a Szymon Holownia volt elnökjelölt vezette új ellenzéki párt, a Polska 2050, amely jelen pillanatban megelőzi a népszerűségi mutatókban a Polgári Platformot – foglalta össze a helyzetet.

„A fontos kérdés az, hogy a lengyel ellenzék hogyan fog fellépni a Jog és Igazságosság koalíciós kormánya ellen

majd az elkövetkező választásokon: közösen próbál együttműködni, vagy inkább megpróbálják egymás kárára növelni a szavazóbázisukat” – hangsúlyozta Dobrowiecki Péter.

A szakértő meg is jegyezte: az első megszólalásai Holowniának némiképp utóbbit vetítik előre, ugyanis azt nyilatkozta, hogy Donald Tusk nem fehér lovon lovagol be a lengyel közéletbe, hanem gyalogosan érkezik, utalva arra, hogy az a politikus, aki most visszatér hét év európai szereplést követően, nem ugyanaz, aki politikai támogatottságának teljében mondott le 2014-ben a miniszterelnöki tisztségről, hogy az Európai Unió élén vállaljon munkát.

