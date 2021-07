Az Iszlám Állam két merényletét hiúsították meg Oroszországban

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint egy gyanúsítottat Asztrahán közelében „semlegesítettek”, amikor fegyveres ellenállást tanúsított, egy másikat pedig az orosz fővárosban vettek őrizetbe. A hatóságok a helyszínek és a két terrorista lakhelyének átkutatása során automata lőfegyvert, lőszert, egy F-1 típusú gránátot és szélsőséges vallási irodalmat foglaltak le.

A két merényletet párhuzamosan tervezték végrehajtani. A gyanúsítottak forgalmas helyeket szándékoztak lőfegyverrel és hidegfegyverrel megtámadni.

Oroszországban 2020-ban több mint 40 terrortámadást akadályoztak meg, az idén pedig ötöt, az Észak-Kaukázustól Kalinyingrád megyéig. Négy év börtön egy ötgyerekes anyának Németországban Négy év börtönbüntetésre ítélt csütörtökön egy düsseldorfi bíróság egy ötgyerekes, német–libanoni állampolgárságú nőt, aki Szíriában csatlakozott az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez.



A bíróság ezen kívül háborús bűncselekményben is bűnösnek találta a nőt, figyelembe véve, hogy jogellenesen kisajátított egy házat, valamint nem tett eleget gondossági kötelezettségének. A 31 éves nő négy gyerekével együtt 2015-ben hagyta el Németországot, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz Szíriában. A nő az arab országban szülte meg ötödik gyerekét. A nő férje – aki jelentések szerint eltűnt – egykor fontos pozíciót töltött be egy hildesheimi mecsetben, amelyet az Abu Walaa nevet használó férfi vezetett, aki jelenleg 10 éves börtönbüntetését tölti, és aki a vád szerint az Iszlám Állam vezetője volt Németországban. A bíróság a nő esetében figyelembe vette, hogy a férje döntött úgy, hogy Szíriába utaznak, mindazonáltal visszautasította a nő azon állítását, amely szerint semmit sem tud az Iszlám Állam nevű szervezetről, a hatóságok által lehallgatott beszélgetések alapján. A bíróság arra a megállapításra jutott, hogy az elítélt az Iszlám Állam propagandáját terjesztette, és arra bátorított családtagokat, hogy Szíriába utazzanak. Megállapították továbbá azt is, hogy a nő az Iszlám Államhoz köthető központokba küldte oktatásra gyerekeit.

