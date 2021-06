Afrikában most kellene igazán az oltás

Nyolc afrikai országban is harminc százalékkal emelkedett egy hét alatt a felfedezett koronavírusos esetek száma: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nagyobb szükség van vakcinára a kontinensen most, mint valaha volt.

"A harmadik hullám veszélye Afrikában valós és egyre nő. A prioritásunk egyértelmű - kulcsfontosságú, hogy gyorsan juttassunk vakcinát a súlyos megbetegedések és halálozások magas kockázatának kitett afrikaiak részére" - mondta Matshidiso Moeti, a világszervezet afrikai regionális igazgatója.

A szervezet szerint 14 afrikai országban emelkedő a felfedezett új esetek száma, ezek közül emelkedik ki nyolc ország azzal, hogy közel harmadával több friss fertőzöttet fedeztek fel az elmúlt egy hétben a korábbinál, írja a The Guardian.

Nagyon elmaradtak

"Számos Afrikán kívüli ország oltotta már be a kiemelten fontos csoportokat, ők épp a gyerekek beoltását fontolgatják, miközben az afrikai országok még arra sem képesek, hogy a magas kockázatú csoportok második adagjait beadják" - mondta Moeti.

Eddig 50 ország 50 millió adagnyi vakcinát kapott a kontinensen, melyből 31 millió adagnyit sikerült beadni.

Az 50 ország össznépessége eközben félmilliárd fő fölött van. A szakértők most attól tartanak, az indiainál is rosszabb helyzet alakulhat ki a kontinensen, ahol sok olyan ország található, melynek egészségügyi ellátórendszere sokkal gyengébb az indiainál is.

A kontinensen eddig 5 millió ember kapta el a vírust a hivatalos adatok szerint, és 130 ezren haltak bele a szövődményekbe. Szintén szakértők úgy vélik, ezek az adatok súlyosan alábecsülik a valóságot.

A COVAX-nek mindeközben töredékét sikerült csak teljesíteni annak, amit ígért, kevés oltást tudott Afrikába juttatni. A húszmilliós Burkina Fasóba 115 ezer adagot, Ruandába és Togóba pedig 100-100 ezer adagot tudtak szállítani a közelmúltban. Angolában, Namíbiában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban is egyre nő a fertőzések száma, az utóbbi országban 32 parlamenti képviselő és az elnök számos tanácsadója belehalt a koronavírusba. Dél-Afrikában, ahol az eleve döcögős immunizálás ütemén tovább rontott, hogy a Janssen-oltást készítő gyárban rendellenességekre bukkantak, szintén emelkednek az esetszámok. Ugandában 131 százalékos az esetszámugrás, az esetek súlyosabb és többen is halnak bele a fertőzésbe, mint az első hullámban.

Törékeny az egészségügy

A kontinensen átlagos az is, hogy nincs elegendő kórházi ágy és oxigén: egy felmérés szerint a vizsgált 23 afrikai ország közül a legtöbben

100 ezer főre egyetlen intenzív ágy jut,

és az intenzív ágyak harmadához tartozik csak lélegeztetőgép. Összehasonlításképp: az Egyesült Államokban vagy Németországban 25 intenzív ágy jut 100 ezer lakosra. A kórházi kezelés túlélési aránya sem túl jó: egy 10 országban készített, 3000 fős felmérés szerint azok közül, akik a vírus miatt kerülnek kórházba, az érintettek fele 30 napon belül meghal.

Mindezek fölött a szegénységen is sokat ront a koronavírus: a Pew Research Center számításai szerint világszerte 131 millióan szegényednek el a pandémia miatt, Afrikában pedig már az 1,14 milliárdos lakosság 494 millió tagja a járvány 2020-as kezdete előtt is így élt. Ez az adat mostanra 40 millióval nőtt.

Adományozásra buzdít az Unicef

Az Unicef eközben arra figyelmezteti a G7-országokat, hogy adományozzák el vakcinafeleslegüket, különben végül meg kell majd semmisíteniük az értékes adagokat. Lily Caprani, a szervezet vakcinázásért felelős vezetője arról beszélt, egy ponton fontos lesz beoltani a gyerekeket is, de előbb azokat kell immunizálni, akik veszélyeztetettek, éljenek a Föld bármely pontján.

Az Unicef már most szállít oltást szegény országoknak, de 190 millió adaggal kevesebb fölött rendelkezik, mint amennyit azonnal szét is tudna osztani, írja a BBC. A szervezet által a G7-országoknak ( Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és az USA) hamarosan annyi oltása lesz, hogy nem fog nehézséget okozni a rendelkezésükre álló mennyiség ötödét augusztusig eladományozni. Ez 150 millió adagot jelentene a COVAX számára.

