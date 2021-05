Egymillió dollárt érhet az oltás Ohióban

Öt oltott ohiói egymillió dollárt kap, öt diák pedig egy állami egyetemre juthat be mindenre kiterjedő ösztöndíjjal az államban vakcinalottó-program keretében. Ohio vezetése a csökkenő oltási hajlandóságon szeretne változtatni ezzel a programmal, mely május 26-án indul és öt hétig tart, írja az ABC News. Minden héten egy szerencsést húznak ki az egymilliós összegre Mike DeWine kormányzó elmondása szerint.

"Tudom, hogy egyesek azt mondják majd: DeWine, te megőrültél! Ez az egymillió dolláros ötleted pénzkidobás" – mondta a kormányzó a programot bejelentő szerdai beszédében. "De valójában az igazi pazarlás a világjárvány ezen pontján, amikor a vakcinák bárki számára könnyen elérhetők, minden koronavírus miatt elvesztett élet" – fogalmazott a kormányzó.

Az állam szavazói adatbázisa képzi majd a sorsolás alapját, de az oltottak maguk is jelentkezhetnek abba egy weblapon.

A nyertesnek legalább 18 éves ohiói állampolgárnak kell lennie, akit a sorsolás napja előtt beoltottak.

A nyereményre az állam koronavírus-alapjából érkezik fedezet.

A 18 év alatti oltottak körében is hetente sorsolnak majd nyertest, aki valamelyik Ohio államban található állami egyetemre nyer négyéves ösztöndíjat. Ez nemcsak a tandíjat, hanem a szállásköltséget és a könyvek árát is tartalmazza. A diákok május 18-ától regisztrálhatnak: Amerikában már 12 év fölöttiek számára is elérhető a Pfizer oltása.

Ingyen sörrel, pizzával, ösztöndíjjal és vonatjegyekkel már korábban is igyekeztek az amerikaiakat rávenni az oltás felvételére, ilyen nagyszabású program azonban eddig nem indult máshol. Ez is járhat az oltásért

A New York Yankees és a New York Mets stadionjaiban oltottak baseballmecsre kaphatnak jegyet.

A New York-i tömegközlekedési vállalat oltópontjain oltottak egyhetes metrójegyet kapnak.

Az Uber és a Lyft Amerika-szerte ingyenes utazással jutalmazza az oltottakat.

Egyes üzletláncok, márkák és kereskedők ingyen desszertet vagy sört adnak a hozzájuk betérő oltottaknak.

