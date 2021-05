Már Nepálban is katasztrofális a koronavírus-helyzet

A hónap első napjaiban tapasztalt esetszámhoz képest 668 százalékkal ugrott meg Nepálban a koronavírusos megbetegedések száma, írja a The Guardian. Nincsenek üres kórházi ágyak még az orvosoknak és hozzátartozóiknak sem.

Indiához hasonlóan Nepálban sincsen már oxigén, az érintettek rokonai a közösségi médiában igyekeznek segítséget kérni.

"Arra kiképeztek hogy 48 órán át ne aludjak, de arra nem, hogy a betegeket segítség nélkül elküldjem" - mondja Rakshya Pandey nepáli tüdőspecialista.

"És tudjuk, hogy a dolgok csak romlani fognak."

Nepálban azelőtt, hogy a koronavírus-tesztek pozitivitási rátája 44 százalékig kúszott volna, szabadnak tűnt az élet. Bulik maszk nélkül, zsúfolt piacok, vallási ünnepek. Még a ma már szuperterjesztő eseményként ismert Kumbh Mela nevű indiai fesztiválra is hinduk ezrei utaztak át a határon. a Gyanendra Shah egykori nepáli király a Gangeszben való megmártózásáról készült fotók bejárták az internetet:

a volt uralkodó koronavírussal megfertőzve tért haza.

Nepál vezetői hónapokon át nem a járványra való felkészüléssel voltak elfoglalva, hanem valami egészen mással: Khadga Prasad Oli miniszterelnök feloszlatta a parlamentet, és olyan híreket terjesztett, miszerint országa népe gyógynövényes módszerekkel küzd meg a fertőzéssel. Azzal senki nem foglalkozott, hogy 600 lélegeztetőgép van az országban, míg becslések szerint május 24-ére már 10 ezerre lehet szükség.

"Még ha vannak is lélegeztetőgépeink, mit tehetünk oxigén nélkül?" - mondta egy tisztviselő, miközben telefonja folyamatosan csörgött: mindenhonnan több oxigént kérnek. A közösségi média is teli van az intenzív ágyakat és a remdesivirt kereső felhívásokkal. A gazdagok helikopteren hagyják el az országot, a kis falvakban minden családban van legalább egy beteg. Őket már most magukra hagyták.

A nepáliaknak mindössze 1 százaléka kapta meg mind a két oltását: mivel a vakcinák nagy része indiai adomány, illetve az ország onnan vásárolta, most nem tudják, honnan kaphatnak majd további adagokat. Sokan vannak, akik egy adag felvétele után most nem tudják, mikor juthatnak hozzá a másodikhoz.

A nepáli egészségügyminiszter, Hridayesh Tripathi a múlt héten elismerte, hogy

a betegek száma már túl van azon, amit az egészségügy még kezelni képes.

A minisztérium már az állampolgári szervekhez fordul segítségért: a közösségi médiában egy magas rangú kormánytisztviselő sürgős kérést intézett a nepáli nagykövetségekhez, hogy kezdjék meg a vakcinadiplomáciát. Szombaton a miniszterelnök a CNN-en azt nyilatkozta, hogy a nepáli koronavírus-helyzetet ellenőrzés alatt tartják. Mindenki láthatja, hogy ez nem igaz. Van, aki robogón szállít oxigénpalackot, míg mások esküvőket rendeznek, a krematóriumok pedig lassan kifogynak a tüzelőanyagból.

Nyitókép: MTI/AP/Nirandzsan Sresztha