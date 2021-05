Szijjártó Péter: új helyzet állt elő a világjárvány elleni küzdelemben

A külgazdasági és külügyminiszter az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos ülésén vesz részt hétfőn. Ennek szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a WHO jóváhagyásával, illetve a G20-as országok közelgő globális egészségügyi csúcstalálkozóját megelőzően új helyzet állt elő a világjárvány elleni küzdelemben.

Innentől kezdve a Sinopharm oltóanyagával szembeni, illetve a Sinopharm-vakcinát használó országok elleni hadjáratnak ideje véget vetni, és véget vetni annak a rendkívül felelőtlen politikának, amivel megpróbálták emberek tíz- és százezreit elbizonytalanítani az oltások felvételétől - mondta Szijjártó Péter.

"A WHO döntése világosan mutatja, hogy azok döntöttek helyesen az elmúlt hónapokban, akik nem ideológiai vagy geopolitikai kérdésként tekintettek a kínai oltóanyagra, hanem úgy, mint ami: vagyis emberéletek megmentésére alkalmas eszközként" – fogalmazott. A "brüsszeli mainstreamnél", amely eddig arra hivatkozott, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákat lehet használni, a WHO-s döntés zavart kelt, a jóváhagyással szemben azonban nem lehetséges érvelni – tette hozzá.

Kiemelte: a kínai gyártókapacitások nagyok, és ennek révén a tervezettnél gyorsabban lehet végrehajtani a világszintű oltási programot.

A kínai vakcina segítségével Magyarországon az elmúlt hónapokban sok százezer ember életét sikerült biztonságba helyezni. Kizárólag az oltással lehet megvédeni az emberek egészségét. Mindazok, akik az elmúlt hónapokban az oltóanyagok ellen hergeltek, emberéleteket tettek kockára - húzta alá. Hozzátette:

a szerződések szerint még további 1,7 millió adag Sinopharm-vakcina érkezik még Magyarországra.

Kérdésre válaszolva később elmondta: úgy látják, a legtöbb ország abban érdekelt, hogy a nemzeti hatóságok által engedélyezett vakcinákat elfogadja és engedjék utazni az ezekkel beoltott embereket.

Vakcinák más országoknak

Az oltóanyag-ellátottsággal összefügében azt mondta, a keleti partnerségben részt vevő államok, és a Nyugat-Balkán országai sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint az Európai Unió. Magyarország felelősségteljes szomszédságpolitikát folytatva, egy lengyel-magyar együttműködésben segít. Lengyelország vállalta, hogy összegyűjt oltóanyagokat, Magyarország pedig ezeket légi úton szállítja a keleti partnerországok számára.

A Nyugat-Balkán esetében Magyarország egyebek mellett a migráció megállításán dolgozó észak-macedón határőrség minden tagjának beoltásához elegendő, legkevesebb hatezer vakcinát biztosít. Szerdán történik a szállítás.

Szijjártó Péter bejelentette azt is, hogy

kedd hajnalban újabb 200 ezer adagos Szputnyik V orosz oltóanyagszállítmány érkezik Magyarországra.

Az oltóanyagok a korábban első adaggal beoltottak ismétlő oltásához szükséges készletet biztosítják majd. A kedd hajnalban érkező oltóanyagok az Oroszországgal kötött, vakcinabeszerzésről szóló szerződések utolsó, maradéktalan szállítmánya. Ha Magyarország nem vásárolt volna Szputnyik-vakcinát, illetve, ha Oroszország nem szállított volna a megállapodásnak megfelelően, akkor egymillióval kevesebb magyar ember kaphatott volna védőoltást - tette hozzá Szijártó Péter.

Beszélt arról is, hogy John Kerry volt amerikai külügyminiszterrel fognak tárgyalni hétfőn a környezetvédelem globális kérdéseiről és a klímaváltozás elleni küzdelemről. Ennek kapcsán kijelentette: a világjárvány előtt 21 olyan ország volt, amely úgy tudta növelni a gazdasági teljesítményét, hogy közben csökkentette a károsanyag-kibocsátását. Hozzátette: a nukleáris energiát - a brüsszeli nyomással szemben - továbbra is használandónak tartja a kormány, mert ez hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez is.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter