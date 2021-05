Közeleg az olimpia, de továbbra is aggasztó a helyzet Japánban

Már csak 77 nap van hátra az olimpiáig, de a koronavírusos esetek számának drámai növekedését nem sikerült megállítani, ismerte el Nisimura Jacutosi japán gazdasági miniszter. Tokió mellett Oszaka, Hiogo and Kiotó prefektúrákban is be kell zárniuk a nagy üzleteknek, az alkoholt árusító éttermeknek. Aki nem tartja be ezt az intézkedést, azt pénzbüntetéssel sújtják. Az alkoholt nem árusító éttermeknek nyolc órakor kell bezárniuk, írja a The Guardian, .

Japánban a pandémia kezdete óta 600 ezer ember kapta el az új koronavírust, 10 600-an pedig életüket vesztették. A Tokióban regisztrált esetek száma csökkenő tendenciát mutat ugyan az elmúlt napokban, de ezt valószínűleg annak lehet betudni, hogy kevesebb tesztet végeztek az ünnep miatt a közelmúltban. Tokió kormányzója mindezek miatt a rendkívüli állapot meghosszabbítását tartja egyetlen megoldásnak.

Oszakában, a japán koronavírus-járvány negyedik hullámának epicentrumában nagyon veszélyes helyzet alakult ki,

a súlyos betegek számára nem jut kórházi ágy.

Sokan halnak meg otthonukban kezelésre várva. Aichi és Fukuoka prefektúrák is felkerülnek a legszigorúbb intézkedések hatálya alá helyezett területek listájára, Hokkaidót és két másik területet pedig kvázi-szükségállapotba helyeznek.



Szuga Josihide japán miniszterelnököt éles kritikák érik a járványkezelés miatt, akárcsak a tömegimmunizáció lassú mivoltáért. A közelgő olimpia előtt immunizálásba besegít a Pfizer és a BioNTech is, ugyanis a napokban jelentették be, hogy oltást ajánlanak fel azoknak a sportolóknak, akik a nekik otthont adó országban nem tudtak eddig hozzájutni a vakcinához. A bejelentést magát is kritikák érték, miközben

már több mint 200 ezer aláírója van annak a petíciónak, amely azt követeli, hogy ne tartsák meg idén Tokióban az ötkarikás játékokat.

Japán február közepe óta oltja lakosságát, de még az egészségügyi dolgozók beoltásával sem végzett, és alig kezdte meg a 65 éves és idősebb emberek beoltását. Eddig a lakosság 2 százaléka kapott legalább egy adagot a Pfizer vakcinájából, amely az egyetlen jóváhagyott oltás.

A NOB és az olimpia szervezői megállapodtak abban, hogy nem engednek be külföldi nézőket a játékokon, de a japán nézőkkel kapcsolatos döntést a jövő hónapra halasztották.

Az olimpiai fáklyás váltófutást a vírustól való félelem miatt több helyen is kitiltottak a közutakról. Csütörtökön Fukuoka prefektúra kormányzója azt mondta, hogy nehéz lesz megrendezni a prefektúra területén a jövő héten két napig tartó eseményt, amíg rendkívüli intézkedések vannak érvényben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Majama Kimimasza