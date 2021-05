Még nincs vége a George Floyd haláláért elítélt rendőr ügyének

Az afroamerikai George Floyd halála ügyében emberölésért elítélt volt minneapolisi rendőrtiszt, Derek Chauvin ügyvédje azzal a beadvánnyal fordult egy bíróhoz, hogy semmisítse meg a két héttel ezelőtti ítéletet, és rendeljen el perújrafelvételt – jelentette több hírügynökség és amerikai lap bírósági iratokra hivatkozva

Chauvin az első számú vádlott a tavaly májusban történt eset miatti büntetőperben, amelynek tényállása szerint az afroamerikai Floyd a rendőri intézkedés következtében halt meg. Bár a halottkémi jelentés később megállapította, hogy Floyd szívbetegségben és az új típusú koronavírus okozta Covid-19-ben szenvedett, továbbá szervezete nagy mennyiségű kábítószert is tartalmazott, halálához hozzájárult, hogy a rendőrtiszt percekig térdelt a nyakán, mire a férfi megfulladt.

Az azonnal elbocsátott rendőrtisztet

az esküdtszék mindhárom, emberöléssel kapcsolatos vádpontban bűnösnek találta.

A büntetési tételt a bíró később hirdeti ki. Derek Chauvin három olyan kollégája ellen, aki szintén részese volt az inkriminált rendőri intézkedésnek, még tart az eljárás.

Az elítélt ügyvédje, Eric Nelson beadványaiban azt kifogásolja:

védencét megfosztották az igazságos eljáráshoz való jogtól,

az ügyészség és az esküdtszék is elkövetett több hibát,

a perben hibásan hivatkoztak bizonyos törvényekre,

az ítélet mindezért megítélése szerint törvényellenes.

Az ügyészség egyelőre nem reagált viszontbeadvánnyal.

Nelson szerint a bíróság nem volt eléggé körültekintő, amikor elutasította kérelmét a per áthelyezésére egy másik megyébe, és kérése ellenére nem szigetelte el időben az esküdtszék tagjait. A per áthelyezését az ügyvéd azért kérte, mert szerinte ott, helyben, már túl nagy volt a társadalmi nyomás, és ez a körülmény veszélyeztette a per igazságosságát. Emiatt már korábban is kért perújrafelvételt, de elutasították. Az esküdtszék elkülönítését pedig az ügyvéd azért kérte, hogy tagjai ne legyenek befolyásolhatók, így elfogulatlan döntést hozhassanak.

Az ügyvéd kifogásolta ezenkívül, hogy az ügyészség becsmérlően nyilatkozott a védelemről, valamint hogy a bíróság nem kényszerítette ki egy tanú, bizonyos Morries Hall beidézését.

Hall a rendőri intézkedés előtt Floyd mellett ült az autóban.

Felmerült a pártatlanság hiányának gyanúja az egyik esküdttel szemben is. Több sajtóorgánum közölte ugyanis azt a fényképet, amelyen Brandon Mitchell demonstráción vett részt, és pólóingén ifjabb Martin Luther King fényképe körül az a felirat volt olvasható: "lépjetek le a nyakunkról!". Ezenkívül baseballsapkáján a radikális feketejogi aktivistaszervezet, a Black Lives Matter (BLM, Fekete életek számítanak) emblémája volt látható.

Mitchell hétfőn egy lapnak adott nyilatkozatában azt mondta: a kép egy augusztusi demonstráción készült, amelyen ifjabb Martin Luther King 1963-as híres beszédéről emlékeztek meg.

Beadványában Nelson nem említette kifejezetten Mitchellt, csak azt állította, hogy az esküdtszék részrehajló volt.

Nyitókép: MTI/AP/Bírósági televízió felvétele