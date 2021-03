A vád és a védelem jogi képviselőinek nyitóbeszédével folytatódott hétfőn a George Floyd-ügy fő vádlottjának tárgyalása. Derek Chauvin, a George Floyd halálának okozásával vádolt korábbi rendőr pere március nyolcadikán, az esküdtek kiválasztásával kezdődött az Egyesült Államokban. A férfit gondatlanságból, illetve hirtelen felindulásból elkövetett emberöléssel és gyilkossággal is vádolják. Ha bűnösnek találják, akár 40 év szabadságvesztésre is számíthat Minnesota államban.

Az ügyészség képviselője bemutatta az esküdteknek azt a videófelvételt, amelyen - a vád szerint - Chauvin "túlzott és ésszerűtlen erőt" alkalmazott George Floyd letartóztatásakor. "9 perc 29 másodperc. A három legfontosabb szám ebben az ügyben. Eddig tartott. Ennek az időnek a felében Floyd eszméletlen volt, nem volt légzése és pulzusa." - mondta Jerry Blackwell, az ügyészség megbízott ügyvédje az esküdteknek.

"2020. május 25-én Derek Chauvin úr elárulta a jelvényét, amikor addig térdelt Georg Floyd nyakán és hátán, ameddig az életet ki nem préselte belőle"

- fogalmazott Blackwell. Az ügyészség képviselője szerint az esemény során egy kisebb tömeg gyűlt össze, akik közül több civil szemlélő is megpróbálta rávenni a rendőrt, hogy szálljon le Floyd nyakáról, de hiába.

Blackwell felvázolta az esküdteknek, hogy a tárgyalás során különféle tanúkat fognak meghallgatni, köztük olyanokat, akik felvételt készítettek a letartóztatásról. Ezen kívül orvosi szakértőket is hívnak majd a bíróságra, akik Floyd halálának körülményeiről számolnak majd be.

A 45 éves Chauvin öltönyt, nyakkendőt és arcmaszkot viselve hallgatta végig az ügyészség nyitóbeszédét. Miközben a letartóztatásról készült videót levetítették, folyamatosan jegyzetelt. A tárgyalást az interneten keresztül közvetítik, de az esküdteket nem mutatják. Floyd családja egy külön teremben figyelheti az eljárást, a tárgyalóteremben csak az egyik rokona lehet jelen.

Chauvin ügyvédje nyitóbeszédében azt mondta az esküdteknek, hogy Floyd halálát a szervezetében talált kábítószerek és rossz egészségi állapota okozták.

"A bizonyítékok azt mutatják, hogy amikor összetűzésbe került a rendőrséggel, George Floyd kábítószereket vett a szájába, hogy elrejtse azokat a rendőrök elől"

- mondta Eric Nelson.

A védőügyvéd arról is beszélt, hogy később Floyd autójának átvizsgálásakor két tablettát találtak, amelyek fentanil és metamfetamin keverékét - azaz a "speedball" néven ismert főzetet" - tartalmazták. Nelson hozzátette: Floyd egészségügyi problémáktól is szenvedett, a boncolás ugyanis megállapította, hogy szívmegnagyobbodása és koszorúér-betegsége is volt.

Előzmények

Tavaly május 25-én a minnesotai Minneapolisban a rendőrök elő akarták állítani a 46 éves George Floydot, miután bejelentést kaptak, hogy a férfi hamis pénzzel akart fizetni. Az intézkedés során Floyd nem akart eleget tenni a rendőri felszólításnak, ezért lefogták, és a földre teperték. Chauvin ezt követően a földön fekvő Floyd nyakán térdelt perceken keresztül.

A férfi nem sokkal később meghalt. A rendőrök testkamera-felvételeiből kiderült: Floyd már az intézkedés előtt rosszul volt. A halottkémi jelentés szerint halálát az okozta, hogy a nyakán térdeltek, de szívbeteg és koronavírus-fertőzött is volt. Ezenkívül kábítószereket találtak a szervezetében.

A tavalyi incidens tüntetések sorozatát váltotta ki az Egyesült Államokban és a világ számos országában a rendőri erőszakkal, valamint a fajgyűlölettel szemben.

A négy intézkedő rendőrt elbocsátották, Chauvin három kollégája ellen bűnpártolás miatt emeltek vádat. Esetükben elkülönítve folytatják le a pert, amely augusztus 23-án kezdődik.

Nyitókép: MTI/AP/Bírósági televízió felvétele