Külön utakon – Fordulat jöhet a svéd vírushelyzetben

Nem csak a lenti, frissülő grafikonról is leolvasható friss fertőzöttek száma ugrott most meg Svédországban. A skandináv államban, amelyben még jelenleg is csak önkéntes alapon vezettek be szigorításokat – bár azokból egyre több lett az idő folyamán –, nem volt annyi koronavírusos beteg a intenzív osztályain az első hullám óta, mint most, írja a The Guardian.

A 392 beteg ugyanakkor még mindig jóval alacsonyabb a tavaly tavaszi számnál – akkor 558 ember feküdt intenzív ellátást nyújtó osztályon a tízmilliós országban –, de a jelenlegi magyar adattól is messze elmarad. Gulyás Gergely azt jelentette a csütörtöki Kormányinfón, hogy hazánkban 1523 koronavírusos beteg van intenzív osztályon.

Karantént javasol egy helyi vezető

Uppsala régióban az emelkedő esetszámok miatt Mikael Köhler, a régió tisztifőorvosa arra kérte a lakosokat, tekintsenek magukra úgy, mintha önkéntes karanténban lennének, és csak olyanokkal érintkezzenek, akikkel egy háztartásban élnek, tájékoztat a Euronews.

"Ha másokkal találkozzanak, viselkedjenek úgy, mintha azt feltételeznék, rajtuk kívül mindenki más beteg"

– javasolta. Uppsalában 100 ezer emberre jelenleg 998 eset jut. Köhler túl passzívnak érzi az országa által javasolt korlátozásokat, ezért tette javaslatát a körzet lakosainak. A tisztifőorvos szerint az, hogy két egyetem is található az egyébként kisvárosnak számító Uppsalában, nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy megugrottak esetszámaik.

A halálozások nem nőnek úgy

Bár egyre több a megbetegedés és az intenzív ellátást igénylő beteg, a halálozások száma nem kúszik felfelé a skandináv országban: ezt az állam vezetése annak a számlájára írja, hogy a legveszélyeztetettebb, idősotthonban élők immunizációja már zajlik. Lena Hallengren egészségügyi miniszter szerint ráadásul a svédek nagyon fegyelmezetten, megváltozott viselkedéssel viszonyulnak a járványhoz. Mindemellett a kormány úgy döntött, az eredetileg húsvét utánra tervezett lazítást az ajánlott korlátozások terén kitolja, legalább május harmadikáig várva azzal.

Svédországban nyitva maradhattak a nem létfontosságú üzletek, igaz, az egyszerre fogadható vásárlók számát korlátozták, és a bárok, valamint éttermek is működhetnek, bár az alkoholfogyasztásra egyre szigorúbb szabályok vonatkoznak. A kültéri gyülekezést igyekeznek visszaszorítani, de sok iskola nyitva maradt. Hallengren szerint a szükséges intézkedéseket hozták meg, úgy, hogy a társadalom alapvető funkciói ne sérüljenek közben.

Tavalyi többlethalálozásuk is alacsony

A magyarországnyi lakosságú országban az eddigi összhalálozás 13 ezer fős, ami ugyan jelentősen magasabb, mint az északi szomszédainál, de sok olyan országénál alacsonyabb, amely szigorú korlátozásokat vezetett be – Magyarországon például közel 24 ezren hunytak el szerdai adatok szerint a betegségben.

A többlethalálozás is alacsonyabb volt az országban, mint sok másikban: mindössze 77 százalék, ami északi országokkal összevetve nagyon magas – Norvégiában nem volt többlethalálozás 2020-ban, Dániában 1,5 százalék –, viszont más uniós országokhoz képest alacsonyabb. Spanyolország 18,1, Belgium pedig 16,1 százalékos többlethalálozással zárta a tavalyi évet.

A mostani esetszámugráshoz hasonló csúcs korábban is tapasztalható volt már a második hullám ideje alatt Svédországban: hamarosan kiderül, valójában mennyire sikeres járványkezelési modelljük.

