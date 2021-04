Capitoliumi támadás - kiderült, mi történt, halálos áldozat is van

A Capitolium rendőrségének megbízott vezetője, Yogananda Pittman tisztázta a helyzetet a kezdeti hírek után, amelyeket az Infostart is követett.

A helyi idő szerint délután egykor történt incidensben egy gyanúsított a kongresszus északi oldalánál elütött két rendőrt, majd a műszaki zárba hajtott. Késsel a kezében szállt ki a járműből, hadonászott, nem hallgatott a szóbeli felszólításokra. A rendőrök próbálták elfogni, de nem sikerült, ezért végül meglőtték. Kórházba szállították, de elhunyt - tudósított a CNN.

Két rendőr sérült meg, mindketten orvosi ellátásra szorultak, és az egyikükről azóta kiderült, hogy belehalt sérüléseibe.

Robert Contee, a városi rendőrség vezetője elmondta, úgy tűnik, nem terrortámadásról volt szó, de természetesen zajlik a nyomozás.

Security incident at the Capitol right now off of Constitution Ave. All Capitol buildings are locked down.



Per Jacqui’s video here, it looks like a car tried to ram through a barrier. https://t.co/TBndMWyarw — Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) April 2, 2021