Lövések dördültek, lezárták a washingtoni Capitolium épületét és környéket

Az eset az épületet védő műszaki zár északi részénél történt. CNN tudósítása szerint egy gyanúsított őrizetben van. Három sérültről tudni, közülük ketten a kongresszusi rendőrség tagjai, a harmadik a sofőr.

A kongresszus épületét nem hagyhatják el a bent lévők (felszólították őket, hogy ne menjenek az ablakok közelébe, miután lövések is dörrentek), és kintről sem lehet bemenni. A helyszínre mentő és egy helikopter is érkezett, valakit hordágyon vittek el.

Frissítés: a hivatalos tájékoztatás szerint a gyanúsítottat meglőtték, miután nekihajtott a barikádnak és késsel a kezében szállt ki a járműből, majd hadonászni kezdett vele. Kórházba szállították - lélegzik és eszméleténél van. Két rendőrtiszt megsebesült - az egyiket megszúrta az elkövető -, ők is ellátásra szorulnak.

Joe Biden elnök nincs az épületben (már a Camp Davidben lévő elnöki rezidenciára utazott húsvétra) és mivel ülésezési szünet van, képviselők sincsenek bent.

A CNN értesülései szerint az elkövető meghalt. A rendőrség hamarosan sajtótájékoztatót tart.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021