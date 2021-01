Hat az oltás: drasztikusan csökken a kórházba kerülő idősek száma Izraelben

Alig néhány napja, január 20-án még rekordközeli, tízezer fölötti új esetszámot regisztráltak az országban: akkor arról szóltak a hírek, hogy a Pfizer oltásának első adagja után kialakuló védettség alacsonyabb, mint amire számítottak, 50 helyett mindössze 33 százalékos lehet. Most, szűk egy héttel később azonban úgy látszik, azoknak volt igazuk, akik türelemre intettek, a távolságtartás és maszkviselés fontosságának ismétlésével együtt. Az oltásnak idő kell hatása kifejtéséhez, a teljes védettség egy héttel a második adag beadása után alakul ki. Amit Izrael most tapasztal, azt mutatja: már három héttel az első adag beadása után - a második adag felvételének ajánlott időpontjában - kézzel foghatóvá válik, mit is jelent, ha egy országban nagy arányban vannak oltottak a társadalomban.

Beszédes adatok

Az egyik izraeli egészségügyi szolgáltató adatai szerint úgy tűnik, az oltás valóban nagyon nagy mértékben csökkenti a súlyos megbetegedések kialakulásának esélyét. A Times of Israel cikke arról ír, a hatvan év fölöttiek közül hatvan százalékkal kevesebben kerülnek kórházba. A Maccabi Health Services a hónapban korábban közölte az adatokat, melyek szerint az ország immunizációs programjának kezdete után három héttel tapasztalták a drasztikus változást.

Az adatok a következőképpen alakultak:

már a 18. naptól kezdve megkezdődött a kórházi betegek számának csökkenése

a 23. naptól - azaz a második oltás utáni második naptól - kezdve pedig 60 százalékos a visszaesés több mint 50 ezer páciens adatait elemezve.

Segít megérteni az oltást

Galia Rahav, Izrael legnagyobb kórházának, a Sheba Medical Centernek fertőző betegségekre specializálódott részlegének vezetője szerint nagyon fontosak ezek az adatok.

"Magas fertőzöttségi számok és különböző variánsok terjedése mellett nehéz az általános adatokból kikövetkeztetni azt, mi az oltás pontos hatása, ebben áll ezeknek a számoknak a jelentősége. Értéküket a beoltott idősek kórházi sorsának követése adja"

- fogalmazott. Figyelmeztet ugyanakkor arra is, hogy a kijárási korlátozások is hozzátetettek az arányhoz, a számokat ennek ismeretében kell kezelni.

Az adatok alátámasztják a Maccabi Health Services korábbi kijelentését is, mely szerint az új fertőzések száma is hatvan százalékkal zuhan három héttel az oltási program kezdete után. Adataik szerint a 13. napon még megegyezett a megbetegedések száma az oltott és oltatlan hatvan év fölöttiek közt, majd elkezdett nyílni az olló és a 23. napon már csak 18 megbetegedés történt a következett be az 50 777 fő körében, de csak 6 az oltottak között.

Tovább védekeznek

Mindezzel együtt az ország nem engedi, hogy az oltásoptimizmus aláássa a védekezés hatásosságát: Izrael

a légi forgalom betiltásáról döntött

a Sky News tájékoztatása szerint. A hétvégi döntés értelmében csak nagyon kevés, indokolt esetben lehet repülőgépre szállni és az országból kiutazni, vagy oda belépni. Ezek közt egészségügyi okok mellett olyan események is szerepelnek, mint például a temetések.

Tovább küzdenek ugyanakkor a vírus terjedése ellen azzal is, hogy az ultraortodox közösségen belül is próbálják a távolságtartás követelményének betartását elérni - az elmúlt hetekben számos, a közösségen belül megtartott rendezvényen kellett rendőröknek közbelépniük azok járványügyi rizikója miatt.

Az izraeli egészségügyi miniszter, Yuli Edelstein szerint az állam lakosságának negyedét már beoltották koronavírus ellen, az idősebb korosztállyal kezdve. Jelenleg már a 40 év fölöttiek is kérhetik a vakcinát, illetve a 16-18 éves korosztály tagjainak is felajánlják azt, lásd keretes írásunkat. Vissza a suliba!

A gazdaságot februárban tervezi újraindítani az ország, de arról még korainak tartanak beszélni, hogy ez az iskolák újranyitását is jelenti.

A közelgő érettségi vizsgák nemcsak az egyetemi továbbtanulás miatt fontosak a diákoknak, hanem azért is, mert ez határozza meg, hova kerülnek a hadseregen belül, ahol a legtöbben kötelezően szolgálnak. A BBC cikke szerint a 16-18 évesek is megkaphatják a vakcinát, hogy visszatérhessenek az iskolába. Az intézkedés célja, hogy biztonságosan vehessenek részt év végi vizsgáikon a diákok.A gazdaságot februárban tervezi újraindítani az ország, de arról még korainak tartanak beszélni, hogy ez az iskolák újranyitását is jelenti.A közelgő érettségi vizsgák nemcsak az egyetemi továbbtanulás miatt fontosak a diákoknak, hanem azért is, mert ez határozza meg, hova kerülnek a hadseregen belül, ahol a legtöbben kötelezően szolgálnak.

