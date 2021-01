A Twitter-vezér is veszélyes precedensről beszél

Jack Dorsey saját Twitter-oldalán közzétett üzenetében leszögezte, nem örül a döntésnek, amelyet gondos mérlegelés után hoztak meg.

Elismerte ugyanakkor, hogy az ehhez hasonló döntések veszélyes precedenst teremthetnek, továbbá

I believe this was the right decision for Twitter. We faced an extraordinary and untenable circumstance, forcing us to focus all of our actions on public safety. Offline harm as a result of online speech is demonstrably real, and what drives our policy and enforcement above all. — jack (@jack) January 14, 2021