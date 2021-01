Szakértő: némi ellentmondás látszik a Facebook-vezér jövőképében

A Facebook-vezér állítása szerint a platform felhasználói egyre többet panaszkodnak arra, hogy túlságosan megosztóak a politikai tartalmak, illetve a viták, amivel a közösségi oldal nem éri el azt a célját, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket. Ennek okán Mark Zuckerberg a szerdai napon bejelentette, tartalmi szempontból nem fogják ajánlani a jövőben a politikai szervezetek csoportjait a felhasználóknak. Magyarán, a gyakorlatban továbbra is be lehet majd lépni bármilyen ilyen jellegű csoportba, csak a Facebook ezeket aktívan nem fogja promózni az embereknek – magyarázta az InfoRádiónak nyilatkozó Keleti Arthur. Szó esett továbbá arról is, valami mód a későbbiekben visszafognák a politikai hirdetéseket is a hírfolyamból.

A politikai jellegű oldalak-csoportok a gyakorlatban nem csupán a pártokat, hanem szimpatizáns- és civilszervezeteket, valamint adott esetben politikusokat is jelenthetnek, értett egyet a szakember, bár Zuckerberg arra is kitért, hogy nem szeretnék korlátozni – semmiféle – véleménynyilvánítását az embereknek, sőt,

úgy gondolják, hogy az említett szerveződéseknek a Facebook nagyon is jó táptalajt tud biztosítani, ami viszont némiképp ellentmondásos.

Keleti Arthur meglátása szerint a háttérben bizonyára az áll, hogy miután az Egyesült Államokban véget értek az elnökválasztási „őrületek”, kicsit nyugodtabb vizekre szeretne hajózni a Facebook, úgymond visszanyúlva a gyökerekhez, amit viszont sokan megkésettnek éreznek. Hiszen egyre több kritika éri a platformokat, hogy túlzottan nagyra nőttek, és már képtelenség azokat szabályozni. Ráadásul az is felmerült, hogy a Biden-kabinet felmelegítené azt a témát, hogy a szervezetek mennyiben felelősek azért, ami a platformjukon elhangzanak, hiszen a szolgáltatók – egyrészt technológiai, másrészt stratégiai okokból – rendre kibújnak ez alól, mondván,

ők csak közvetítik a véleményeket, de nem készítik azokat.

Bár a Facebook részéről még nem érkeztek ilyen hírek, a Twitter már jelezte az új amerikai adminisztrációnak, hogy a politikusok nyugodtan használják a személyes fiókjaikat, így Keleti Arthur szerint a politikai vitákra, beszélgetésekre a politikusok személye felületein továbbra is lesz lehetőség, bár előbbi platform esetében biztosan sok verzió fog még napvilágot látni, miután csak most kezdik vizsgálni a lehetőségeket.