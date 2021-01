Számolni kell újabb világjárvány kialakulásával – mondta az Erzsébet királynő által kitüntetett magyar orvos

Erzsébet királynő a Brit Birodalmi Lovagrend kitüntetést adományozta egy magyar aneszteziológusnak, Szakmány Tamás professzornak. Az orvos Érden érettségizett a Vörösmarty Gimnáziumban, majd a pécsi Tudományegyetem orvosi karán lett az aneszteziológia doktora. 2004-ben tapasztalatszerzés végett ment Angliába, Liverpoolban dolgozott, majd öt éve lett Wales-ben a Gwenti Kórház súlyos betegeket ellátó részlegének az orvosa, majd vezetője. Hamarosan a Cardiffi Egyetem is igényt tartott a szaktudására, meghívta professzorának.

A koronavírus-járvány kitörésekor rendkívül fontos szerepet kaptak az aneszteziológus szakorvosok, Szakmány professzor a súlyos betegek kórházi ellátásának walesi koordinátora lett. Hatékony munkáját ismerte el a királynő, amikor érdemeiért a birodalmi lovagrend tagjává tette.

"December közepén érkezett egy gyanús email a következő tárggyal: Szigorúan bizalmas! Kétszer kellett elolvasnom, hogy elhiggyem tényleg arról van szó, hogy a kitüntetési bizottság a Member of the Order of the British Empire (MBE) kitüntetésre javasolt. Tulajdonképpen még most is nehezem hiszen el, hogy ilyen megtiszteltetésben részesültem" – mondta Szakmány Tamás az erdihirek.hu oldalnak.

Mint fogalmazott, a kitüntetés felelősséggel jár, de a mindennapi élete valószínűleg semmit nem fog változni, mert az intenzív osztályán már ketten viselhetik ezt a rangos címet, és a kolléganője, aki néhány éve kapott MBE-t, ugyanolyan kettőzött erővel veti bele magát a betegellátásba, mint azelőtt.

A munkájáról azt mondta, a koronavírus-járvány a sok negatív következmény mellett néhány igazi pozitívumot is hozott, különösen a szűkebb szakmájában, az intenzív terápiás ellátásban.

"Az elmúlt tíz hónap alatt többet értünk el a mesterséges lélegeztetés biztonságosabbá tétele irányában, mint előtte tíz év alatt. Ezt biztosan át tudjuk majd menteni, hiszen rutinná vált. A másik előrelépés a gyógyító munka egy részének áttevődése a digitális térbe: a betegágy mellett levő kollégákat távolról, akár egy másik kórházból is támogatni tudjuk a megfelelő döntések meghozatalában" – mondta a kitüntetett orvosprofesszor, akinek ugyanakkor baljós jóslata is volt: "Szinte biztos vagyok abban, hogy az orvostudománynak és a társadalomnak sajnos számolnia kell hasonló világjárvány kialakulásával. Inkább az tűnik valószínűtlennek, hogy a spanyolnátha és a koronavírus járványok között több mint 100 év telt el."