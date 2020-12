Hatalmas pusztítást okozott a horvátországi földrengés – képek, videók

A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt.

Egy férfit autójából mentettek ki, amelyre rádőlt egy épületrész. Egy másik összedőlt házból egy apát és egy 13 éves kislányt hoztak ki, a gyerek belehalt súlyos sérüléseibe. Feltételezik, hogy további sérültek is lehetnek a romok között.

Húsz sérültet szállítottak a közeli, sziszeki kórházba, közülük kettőt súlyos sérülésekkel. Eközben a kórház egyik szárnyából, amely nem biztonságos, egy másik, félig kész szárnyba evakuálják a betegeket.

Croatian #RedCross emergency teams are on the ground in #Petrinja assisting with evacuations and providing first aid for injured people.



The town was hit by a 6.4 magnitude #earthquake at 12:19 pm today, the strongest in #Croatia in more than 140 years. pic.twitter.com/JglF9TIgvd — IFRC Europe (@IFRC_Europe) December 29, 2020

Az Index.hr arról írt, hogy Majske Poljane településen négyen vesztették életüket.

Sziszek városában nem sérült meg senki, a földmozgás azonban itt is súlyos károkat okozott az épületekben. Glina településen is közel kétszázan maradtak biztonságos fedél nélkül.

Az ország egyes részein nincs áramszolgáltatás, nem működik a telefon és az internet. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy hagyják szabadon a még működő telefonvonalakat.

Back in March we suffered a strong earthquake,today once again it struck and left us in shock.There unfortunately are victims.I pray for better days here and all around the globe,stay safe!❤️ #Croatia #CroatiaEarthquake #earthquake #potres #spreadlove pic.twitter.com/dRxd7ihmmb — taemin’s day (@Taeminily1) December 29, 2020

A földrengés Zágrábban is megrongált épületeket, a lakosság egy része elhagyja a fővárost, pánik és rémület lett úrrá.

Az al-Dzsazíra balkáni kiadásának riportere élőben jelentkezett be a Petrinjából, amikor jött egy utórengés, a közelében téglák potyogtak az épületekről (1:08-nál a videón).

A földmozgást a szomszédos országokban, köztük Magyarországon is érezni lehetett, de Bécsből és Münchenből is érkeztek jelzések. Szlovéniában 4,1-es rezgést észleltek.

Olaszországban is több tartományban éreztek földmozgást, néhány órán belül hármat. A harmadik volt a legerősebb, 4,4-es. A tűzoltók több hívást is kaptak, de károkról nem érkezett jelentés.

Nyitókép: MTI/AP