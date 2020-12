A legnagyobb közösségi oldal szigetországbéli felhasználói hamarosan már a Facebook kaliforniai központjával állnak szerződéses viszonyban, nem pedig a brexit után is az unióban maradó ír központtal. Januártól kezdve él az új felhasználói szerződés, amely nem példa nélkül való: a Google már februárban bejelentette azt, hogy hasonlóképp cselekszik a brit felhasználók esetében.

A Reuters értesülését a Facebook megerősítette, így kommentálták a változást: "Más cégekhez hasonlóan hasonlóan a Facebooknak is változtatásokat kell végrehajtania a brexittel kapcsolatban, így a brit felhasználókkal kapcsolatos jogi felelősségeit és kötelezettségeit átruházza a Facebook Írországtól a Facebook Inc.-re. Az adatvédelem vagy a Facebook által kínált szolgáltatások nem változnak."

A brit felhasználók így nem kerülnek át az uniós adatvédelmi törvény hatálya alá, hanem a brit szabályozások vonatkoznak majd rájuk. A változtatás oka részben a brexit, de a céget jól ismerő emberek szerint az is jócskán közrejátszott, hogy

az uniós adatvédelmi szabályok a legszigorúbbak közt vannak

a világon: ezek alapján az uniós internethasználók kontrollálhatják, milyen adatokat tárolnak róluk.

Sokan tartanak attól, hogy Nagy-Britannia, miközben igyekszik szorosabbra vonni kapcsolatát at USA-val, lazítani fog a jelenlegi adatvédelmi szabályokon, és attól is félnek, hogy ezáltal az amerikai hírszerzés vagy akár a rendfenntartó szervek könnyebben juthatnak hozzá az emberek adataihoz.

"Minél nagyobb cég kezel minél több adatot, annál nagyobb a veszélye annak, hogy az amerikai kormány kötelezi őket adatok megfigyelési célra történő átadására" - vélekedik Jim Killock, a brit Open Right Group vezetője.

A brit kormány jelezte: tudnak a Facebook terveiről és egyeztetést kezdeményeznek majd a céggel. A Facebook a következő hat hónapban értesíti felhasználóit a változásról. Ha ez valakinek nem felel meg, alternatívája mindössze az lesz, hogy lemond a Facebookról, a WhatsAppról és az Instagramról.

A változás érzékeny időpontban következik be: a britek épp betiltani készülnek azt az erős hitelesítést, amit a Facebook be akar vezetni minden termékénél. Az Európai Unió is nyomás alatt tartja a céget, főként a terrorizmussal és gyűlöletbeszéddel kapcsolatos tartalmak miatt. Az erős hitelesítés betiltása David Cameron korábbi miniszterelnök javaslata a tiltás a terrorizmus elleni harc jegyében.

A mindkét felhasználó közt teljes titkosítással zajló beszélgetések esetében a titkosszolgálatok sem férhetnének hozzá a beszélgetések tartalmához.

A javaslatot kritizálják üzleti szempontból és magánéleti vetületéből is.

Nyitókép: Pixabay