A rekordidő alatt fejlesztett, koronavírus elleni oltások sokakban kétségeket ébresztettek azzal kapcsolatosan, hogy igénybe vevőiknek milyen gyakorisággal kell majd komolyabb mellékhatásokkal számolniuk. A Pfizer és a BioNTech védőoltása a héten kapott vészhelyzeti használatba vételi engedélyt a szigetországban, jövő héten pedig már el is kezdik annak beadását. Az első adagok már a briteknél is vannak.

A lehetséges mellékhatások közt az engedélyeztetést már megkezdett gyártók mind lokális fájdalomról, lázról, fáradékonyságról, kimerültségről számoltak be, ennél komolyabb mellékhatás eddig nem mutatkozott a kísérletek során. Ennek ellenére a britek az 1979-ben létrehozott vakcinakár-fizetési rendszerbe vonják be most a koronavírus elleni oltásokat is a Reuters tudósítása szerint. A rendszerben olyan betegségek elleni oltások szerepeltek eddig, mint a kanyaró, az influenza, a himlő és a tetanusz, illetve rövidebb ideig a H1N1 elleni vakcina is szerepelt a listán. A hivatalos kommunikáció szerint elővigyázatosságból került fel a koronavírus a sorba, mivel szigorúan ellenőrzött oltásokat alkalmaznak majd csak a betegség megelőzésére az országban.

Természetesen nem azokat tervezik kárpótolni, akiknél a lázas állapot néhány napnyi munkakiesést okoz: csak az jogosult innen történő kifizetésre,

aki bizonyítani tudja, hogy vakcinától lett súlyosan fogyatékos.

A kártérítés összege ugyanakkor nagyon magas is lehet: mintegy 120 ezer fontot, azaz több mint 47 millió forintot is kaphat az, aki tudja bizonyítani jogosultságát. Ehhez ugyanakkor nagyon hosszas és költséges eljárás során lehet hozzájutni, amiért bírálják is a rendszert.

"A mostani rendszer nem illeszkedik a jelenlegi helyzethez. Ha nem várt mellékhatás következik be, túl hosszú procedúra alatt lehet hozzájutni a kompenzációhoz. Okosabb lenne saját rendszert létrehozni a koronavírusra" - vélekedik Duncan Fairgrave, a Brit Nemzetközi és Összehasonlító Jogi Intézet tagja.

A Pfizer az Európai Unióval kötött megállapodásától eltérően Nagy-Britanniában nem vállal felelősséget a mellékhatásokért. Egy önkéntes tapasztalatai Yasir Batalvi, egy 24 éves amerikai önkéntes a CNN-nek beszélt saját tapasztalatairól egy mRNS alapú oltás kísérleti programjában. Elmondása szerint 22 oldalas nyilatkozatot kellett kitöltenie, mielőtt megkapta az első adagot. Az első adag után helyi fájdalmat érzett, ami estére kicsit erősebbé vált és nehezebben mozgatta karját. Ezt egy átlagos influenzaoltáshoz hasonlónak írta le. A második adag után valamivel rosszabb volt a helyzet: estére belázasodott, rázta a hideg és fáradt volt, nem is nagyon tudott már semmit csinálni. Másnapra azonban már jól volt, a mellékhatást jelentette, az orvosok megnyugtatták annak természetes mivoltáról

Nyitókép: Frauke Riether