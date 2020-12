Ámokfutás Trierben, többen meghaltak - videók

Emberek közé hajtott egy autós kedden a németországi Trierben egy sétálóutcában, a város polgármesterének tájékoztatása szerint ketten meghaltak, tízen megsebesültek.

Wolfram Leibe a helyszínen újságíróknak azt mondta, hogy ámokfutás történt a belvárosban.

I am shocked. I can't believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking... ??? pic.twitter.com/rN4wOGP5jR — Danny Engels (@G2Danny) December 1, 2020