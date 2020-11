Jogállamisági vita: sem az EU, sem a lengyel, sem a magyar álláspont nem mozdul

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn levélben tájékoztatta Angela Merkel német kancellárt, Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét arról, hogy a magyar kormány megvétózza az EU hétéves költségvetésével és a helyreállítási alappal összefüggő jogalkotást. A miniszterelnök már korábban felhívta a figyelmet arra, veszélyezteti a tagállamok közötti bizalmat, emellett Magyarország érdekeit, ha a következő hétéves költségvetést, illetve a rendkívüli helyreállítási csomagot olyan feltételekhez kötnék, amelyek pontosan nem határozzák meg, hogy mi a vélt jogsértés, és önkényesen vezethetnek politikai alapú költségvetési szankcióhoz kettős mérce alkalmazásával.

Az uniós ügyekért is felelős igazságügyi miniszter az Általános Ügyek Tanácsának kedd esti ülésén arra hívta fel a figyelmet, hogy a napirenden lévő szabályozás nincs összhangban az állam- és kormányfők júliusban elfogadott megállapodásával.

"Semmiről nincs megállapodás, amíg nincs mindenben egyezség"

- mondta.

Varga Judit megismételte, hogy nem kehet senkit ideológiai alapon szankcionálni

"Magyarország továbbra is támogatja, hogy az érintett tagállamok megkapják a szükséges forrásokat. Egy válság közepén vagyunk. Nincs itt az ideje az ideológiai vitáknak. Ebben a pillanatban az emberek mellé kellene állni."

Hasonlóan vélekedett a lengyel uniós miniszter, Konrad Szymanski is.

"Egyszerűen egy jobb kompromisszumra van szükség, de most."

Ugyanakkor megbomlott a V4, mert az illetékes szlovák miniszter a megállapodás elfogadása mellett érvelt. Csakúgy, mint az összes többi tárcavezető, akik szerint soha nem látott bizonytalanságban most biztonságra lenne szükség.

Johannes Hahn költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztos szerint az Európai Bizottság megad minden olyan garanciát, hogy a lehetséges eljárások a hatályos szabályok maradéktalan betartásával folynak le. Ez nem egy ideológiai, hanem egyszerűen egy európai jogállami kérdés. A szabályokat be kell tartani.

Itt tehát arról van szó, hogy abban az esetben indulnának vizsgálatok, ha az uniós források felhasználásánál észlelnének olyan problémákat, amelyeknek jogállami vonzatai vannak. Ráadásul ezt a Bizottságnak be is kell tudnia bizonyítani. Az eljárás adott esetben akár hónapokig is eltarthat, pénztől addig nem eshet el az érintett tagország.

Az Európai Unió soros elnökségét adó Németország uniós ügyekért felelős államminisztere szerint Európa demokráciára és a jogra épül. Minden tagország demokratikus állam. Michael Roth visszautasította, hogy

az Európai Uniót totalitárius rezsimekhez hasonlítsák.

A magyar miniszterelnök legutóbbi rádióinterjújában azt mondta: ha ezt a jogszabályt elfogadják, akkor az EU-ból Szovjetuniót csináltak. Orbán Viktor úgy fogalmazott, régen ezt a kommunista világban úgy hívták, hogy szovjetellenes tevékenység.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet