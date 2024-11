Az ukránok elleni orosz offenzíva támogatása lenne a feladatuk, de észak-koreai katonák tévedésből orosz bajtársaikat lőtték le, mert rossz irányba tüzeltek – ezt állította egy ukrán fogságba került állítólagos orosz katona. Az erről szóló videó csak egy a sok közül, amely a háború ködében az ellenség moráljának aláásását szolgálja.

Egy másik, meg nem jelölt, ukrán forrásból származó videó szerint egy észak-koreai harcos is lehet már ukrán fogságban – aki viszont az orosz szövetségeseket hibáztatja azért, hogy rajta kívül az egysége minden tagja meghalt.

A szakállas és középkorú, meg nem nevezett, állítólagos orosz hadifogolyról a brit Daily Mail című lap írt, két, elmosódott képernyőfotó kíséretében. Bár a cikkben nincs hivatkozás a forrásra, az állítólagos ukrajnai közösségi médiaposztra, kis keresés után rá lehet találni a Twitter utódján, az X-en. A videót egy magánszemély és nem valamiféle hivatalos szervezet osztotta meg.

A felvételen a katona azt mondja, hogy 10 koreait osztottak be hozzájuk. Parancsot kaptak, hogy ássák be magukat egy erdőben. „Egy ostromnál a ránk kezdtek lőni, próbáltuk az értésükre adni, hogy hova tüzeljenek, de úgy tűnik megöltek kettőt a mieink közül. Ebben a helyzetben úgy gondoltam, jobb megadnom magam, mintsem hogy a sajátjaim öljenek meg”- mondta a férfi.

Ukrainians captured a Russian soldier in the Kursk region. He decided to surrender because North Korean soldiers were shooting in the wrong direction and might’ve even taken out two Russians.



Here’s hoping that “friendly fire” wasn’t so friendly after all. But even if it was… pic.twitter.com/94r7fgRef1