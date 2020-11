Szakértő: Donald Trump vádaskodása példátlan az amerikai politikában

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban helyi idő szerint csütörtök este tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: azt, hogy a szavazatok számlálása még mindig tart, úgy értékeli, hogy választási csalásra készülnek. "Ha csakis az érvényes szavazatokat számlálják meg, akkor könnyed győzelmet aratok" – mondta.

Konkrét példák és bizonyítékok említése nélkül hangsúlyozta: egy sor zavarba ejtő szabálytalanság történt a választásokon szerte az országban. "Ha figyelembe veszik a jogszerűtlenül leadott szavazatokat, ha beszámolják a későn érkezett voksokat is, ez azt jelenti, hogy megpróbálják elcsalni a választást" – fogalmazott. Donald Trump kilátásba helyezte, hogy a republikánusok pereket indítanak, és a választás tisztaságáról folyó viták szerinte valószínűleg a szövetségi legfelsőbb bíróság elé kerülnek majd.

Kaló Máté külpolitikai elemző szerint az elnök kijelentései súlyosan erodálják a választás legitimációját. Mint mondta, Trump hónapok óta ezt hangsúlyozza, fel lehetett készülni arra, hogy ez a helyzet kialakulhat, mert már korábban kijelentette, hogy minden olyan szavazat, amelyet a választások estéje után számolnak meg, csalásgyanús, most pedig bizonyítékok nélkül még súlyosabb vádakat fogalmazott meg. Pennsylvania demokrata vezetését például a maffiához hasonlította, amely szervezetten készült a választások elcsalására.

"Ez precedens nélküli az amerikai szövetségi politikában"

– mondta az elemző, és hozzátette, rövid és hosszú távon is ezek a kijelentések erodálja a politikába vetett bizalmat is, amit vissza kell majd építeni.

Beszélt arról is, hogy Trump veresége esetén nehezen birkózhat majd meg pártja a örökségével. Szerinte óvatosan kell a republikánusoknak bánniuk azzal, hogy mennyire tolják a háttérbe, vagy szakítanak vele, hiszen a szavazók többsége továbbra is hozzá lojális, Trump tudta a szavazóikat hosszú idő óta mozgósítani, amire szükségük lesz a jövőben is.

"A republikánus vezető politikusoknak is óvatosan kell az elnökkel konfrontálódniuk, hiszen a szavazóikat kockáztatnák ezzel" – mondta Kaló Máté.

Az utolsó néhány tagállamban a szavazatszámlálás feltűnő lassúságának okairól azt mondta az elemző, hogy egyrészt az állampolgárok is érdeklődhetnek a levélszavazatuk sorsáról, mert a voks státuszát le lehet követni, csak azt nem, hogy az illető kire szavazott.

Emellett a késedelem oka az, hogy be kell gyűjteni a levélszavazatokat, ebben a posta felelőssége is felmerül, de amelyik szavazaton november 3-i postabélyegző van, azt még be kell várni, kivéve azokban az államokban, például Georgiában, ahol péntekig mindenképpen be kell érkezniük a szavazatoknak.

"Aki későn adta fel a szavazatát, azt kockáztatta, hogy nem fog beérkezni határidőre"

– mondta a szakértő, és harmadik okként pedig azt említette, hogy a pártok megfigyelői minden szavazókörben megtámadhatják az egyes szavazólapokat formai hibák miatt, és "amikor minden egyes szavazaton megy a huzavona, az nagyon meglassítja a számolást".

Kaló Máté szerint nem hivatalos végeredmény akár péntek este is lehet, ha olyan feldolgozottságot elérnek Georgia, Pennsylvania, Nevada és Arizona államban, de szerinte csak a jövő hétre várható valódi végeredmény, és addig is nagyon komoly újraszámolások várhatók még.

Nyitókép: MTI/EPA/Erik S. Lesser