Újabb mérföldkövet lépett át az ukrán koronavírus-járvány

A közölt adatok szerint az elmúlt napon 6754 új esettel 402 194-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 69 újabb halálos áldozattal 7375-re. Eddig 163 768-an gyógyultak meg, viszont már 231 051 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel. Egy nap alatt a legtöbb új beteget, 8752-őt pénteken jegyezték fel a járvány kezdete óta.

Hétfőn életbe lépett a települések és régiók járvány szerinti új, színes besorolása, amelyről a kormány pénteken döntött, és amely szerint egyebek mellett Kárpátalján Ungvár, Beregszász, valamint az ungvári járás is vörös zónába került. A vörös besorolású helyeken be kell zárni az iskolákat, a közösségi közlekedést le kell állítani, vagy csak a stratégiailag fontos intézmények alkalmazottai vehetik igénybe, nem tarthatók tömegrendezvények, és a piacokat is bezárhatják.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján közölte, hogy az ország kórházaiban jelenleg 17 855 ágy van csatlakoztatva központi oxigénellátóhoz, ezek számát a hónap közepéig legalább 25 ezerre tervezik növelni. Szavai szerint orvosi oxigénből elegendőt állítanak elő az országban, tartályokból és palackokból nincs elegendő, a probléma megoldására a gazdasági minisztérium kapott utasítást.

Nyitókép: Fertőtlenítő fülkén megy keresztül egy látogató a nyugat-ukrajnai Lviv város szabadtéri múzeumába érkezésekor 2020. május 11-én. (MTI/EPA/Pavlo Palamarcsuk)