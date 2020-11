Többórás tűzharc, számos halálos áldozat a kabuli egyetemen

Szemtanúk szerint a katonai egyenruhát viselő támadók célpontjai a diákok voltak.

Az egyetem területére reggel hatoltak be fegyveresek, ekkor jelentettek robbanást az épület keleti kapuja felől, egy második robbanás pedig később, az északi kapunál történt.

Egy magát megnevezni nem kívánó amerikai tisztségviselő azt közölte, hogy a NATO által vezetett, Eltökélt Támogatás nevű misszió is segítségére volt az afgán biztonsági erőknek, akik több száz diáknak és tanárnak segítettek elhagyni az épületet.

Tarik Arián belügyi szóvivő korábban azt mondta, egyelőre nem tudják, összehangolt támadásról van-e szó.

Kabul are once again drenched in blood??I don't have the words to condemn this cowardly attack But I can pray?? that Allah Almighty grant patience to the families of those who were martyred and injured .#KabulUniversityAttack#KabulUniversity pic.twitter.com/2cC6derWL4 — Najm Us Saqib Yousafzai?? (@UsNajm) November 2, 2020