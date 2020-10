Orbán Viktor üzent a téli járványidőszakkal kapcsolatban

Nehéz időszak elébe nézünk, de a magyar egészségügy állja a sarat - írta péntek reggeli videója mellé Orbán Viktor. Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcsértekezlete Brüsszelben zajlik.

A magyar kormányfő kifejtette: egész Európában nehéz a helyzet, még Németországban is többen halnak meg, mint Magyarországon. A magyar egészségügy nemzetközi összehasonlításban is állja a sarat. Bízunk az orvosainkban, az ápolóinkban, a járványügyi szakembereinkben és bízunk a határvédelmet biztosító rendőreinkben is - hangsúlyozta.

"Miután a járvány felszálló ágban marad a következő hónapokban is, ezért nehéz ősz és talán még nehezebb tél elé nézünk.

Közeledik a síszezon, de tegnap este részletesen megismerve az európai helyzetet, azt javaslom, hogy ne tervezzenek a síszezonban külföldi utazásokat" - üzente Orbán Viktor.

