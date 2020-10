Kezelhetetlen zsúfoltság alakulhat ki a hazai sípályákon

A Síelők.hu-nál mindenkit „megdöbbentettek” a miniszterelnök szavai, miszerint senki ne tervezzen a síszezonban külföldi utazásokat, még ha ez nem is rendelet, hanem javaslat a kormányfő részéről. Ugyanis ez nehéz helyzetbe hozná mindazokat, akik a téli turizmusban dolgoznak – magyarázta Wesselényi Andrea, megjegyezve, hogy szerinte csak jót tehet, ha az emberek kimozdulnak a szabad levegőre, a hegyekbe sportolni.

A szakember egyetértett, a hektikusan változó határátlépési szabályok, illetve a karanténkötelezettségre és a tesztelésre vonatkozó rendelkezések miatt vélhetően amúgy is kevesebben indultak volna az idén külföldre síelni, annak ellenére, hogy

a célországok sok tekintetben felkészültek arra, hogy biztonsággal tudják fogadni a síelőket,

amelyeket több mint húsz pontban a Síelők.hu is csokorba gyűjtött. Így például a kabinos sífelvonók rendszeres fertőtlenítése, a kötelező maszkviselés a belső terekben, vagy épp, hogy csősálat osztanak, vagy kedvező áron kínálnak a sportolni vágyóknak. Vagyis a sípályák felkészültek, és egyedül az utazási szabályok jelentenek korlátot, amire egy európai szintű szabályozás, valamint a gyors, ingyenes tesztek biztosítása lehetne megoldás – vélekedett Wesselényi Andrea.

Ugyanakkor

az ágazat szereplői is egyre kilátástalanabb helyzetben érezhetik magukat,

így a vendéglátósok, szállásadók, vagy akár az oktatók. „A túlélés a cél idén”, minimalizálva a költségeket, elkerülve a tartalékok felélést, ha nem tudnának bevételekhez jutni. Természetesen mindenki reménykedik abban, hogy lesz valamifajta kiút ebből az „egyre sötétebb zsákutcából” – fogalmazott a Síelők.hu alapító-főszerkesztője.

Mint emlékezetes, az európai járvány egyik kiindulópontja tavasszal az osztrák ischgli síközpont lehetett. Wesselényi Andrea ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, tisztában vannak azzal, hogy ez egy nagy gócot jelentett, azonban a síközpontok többségére nem az ott tapasztaltak jellemzők, és az emberek nem partizni járnak ezekre a helyekre.

Magyarországról mintegy félmillió ember jár rendszeresen külföldre síelni, közülük a többség Ausztriába, de a környező országok, illetve Olaszország és Franciaország is népszerű, valamint egy–két egzotikus célország. Amennyiben nem mehetnek, vagy nem lesz tanácsos külföldre utazni az idén, az mindenképp felértékelheti a hazai sípályákat, köztük a műanyag tanpályákat is. Azonban

a hazai helyszíneknek korlátozottak a lehetőségei, és egy olyan hétvégén, amikor jó hóviszonyok vannak, kezelhetetlenné válhat a tömeg,

amire már korábban is többször volt példa – emlékeztetett a Síelők.hu alapító-főszerkesztője. „Egyszerűen a kapacitás nem elég arra, hogy felszívja a síelni vágyó tömeget.”

A várható zsúfoltság miatt pedig egészen biztosra vehető az is, hogy a hazai sípályák is követni fogják a biztonsági szigorításokra vonatkozó gyakorlatot, de akár korlátozásokat is bevezethetnek.

